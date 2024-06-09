Vaden ihracatını rekor oranda artırdı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Ağır vasıtaların yedek parçalarını üreten Konya merkezli Vaden’in Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracatın Şampiyonları araştırmasındaki yükselişi dikkat çekti. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 1000 firması araştırmasında 2023 yılında 176 sıra birden yükselen Vaden 65 milyon dolar ihracat yaparak 448 sırada yer aldı. Firma yüzde 28,7 oranla da Konya’da ihracatını en fazla artıran firma oldu. Vaden 2023 sektörel sıralamada da 14. sıraya yükseldi.

“Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 500 firmasından biri olduk”

Rakamlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vaden Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, üretim ve ihracatla büyümeye devam edeceklerini vurguladı.

Acar, yaptığı açıklamada, “Yıldız Pul-Vaden olarak ihracatımızı her yıl artırıyoruz. 2022’de 624. sırada iken 2023 yılı rakamlarında 176 sıra birden yükselerek 448 sırada yer aldık. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 500 firmasından biri olmanın gururu yaşıyoruz. Konya’daki fabrikamızda ürettiğimiz 11 çeşit ürünümüzü 100 ülkeye ihraç ediyoruz. 2024 yılı hedeflerimizi de yüksek tuttuk. İnşallah bu yılı da yeni bir rekor ile tamamlayacağız. Ülkemizin otomotiv sektöründeki gücünü tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.