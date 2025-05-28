Vaden Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Vaden’in bu önemli başarısı, şirketin istikrarlı büyümesinin ve ihracat odaklı üretim gücünün somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl İSO ikinci 500’te 37. Sırada yer alan şirket, istikrarlı büyümesiyle İSO ilk 500’e girerek önemli bir başarı elde etti.. Firma listede 136 sıra birden yükselmiş oldu.

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İSO 500 listesinde yer almak, uzun yıllardır emek verdiğimiz üretim, teknoloji ve kalite yolculuğumuzun anlamlı bir yansıması. 2024 rakamlarımızla 401. sırada Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında bulunmak, hem Konya’mız hem de ülkemiz adına gurur verici. Bu başarı, sadece bizim değil; gece gündüz demeden çalışan tüm ekibimizin, üreticilerimizin, mühendislerimizin ve sahada ter döken her bir arkadaşımızın başarısıdır.”

"Daha üst sıralara çıkmayı amaçlıyoruz"

Acar, sürdürülebilir üretim ve ihracat odaklı büyümeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da güçlü bir oyuncu olma hedefimizden sapmadan ilerliyoruz. Ar-Ge, dijitalleşme ve insan kaynağına yatırımlarımızı artırarak daha üst sıralara çıkmayı amaçlıyoruz” dedi.

Vaden Otomotiv’in listede yer alması, Konya sanayisi açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.