“Vatandaş zor durumda kalmamalı, işverenin yükü azaltılmalı”

Hüseyin Kış, asgari ücret gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Çalışanların enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmaması gerektiğini belirten Kış, market-manav fiyatlarının gün geçtikçe arttığına dikkat çekerek, asgari ücretin işçi lehine düzenlenmesini arzu ettiklerini söyledi. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile girdi maliyetlerindeki artışın önlenmemesi halinde alım gücünün düştüğünü anımsatan Kış, “Maaş artışları bu nedenle tartışmaları da beraberinde getiriyor. Halkımızın refah düzeyinin yükselmesi bizim için vazgeçilmez öneme sahiptir ancak işverenin sorunları da görmezden gelinmemelidir. İşveren üzerindeki vergi ve SGK yükünün azaltılması şarttır. Maliyetler ve hammadde fiyatları tırmanıyor. Kredi faizleri her an değişiyor. İşimiz kolay değil. Çalışanlarımızın refahını düşünüyoruz ancak merkezi idarenin de üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan, ülke kalkınması için kafa yoran iş dünyasına destek olmasını bekliyoruz. Her işveren işçilerinin daha rahat bir yaşam sürmesinden yana tavır alır. İşyeri barışı, huzuru ve çalışanların mutluluğu tüm işverenler için büyük önem taşır” dedi.



“Yeni başlangıçlar olsun”

2025 yılında merkezi yönetimden yeni destek paketleri beklediklerini ifade eden Kış, “Enflasyon düşer, finansal piyasalar düzene girerse ülkemizde bir istikrar da sağlanmış olacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız da biraz olsun rahatlayacaktır. Bu vesileyle, 2025 yılının yeni başlangıçları beraberinde getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.