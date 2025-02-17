Vefa turizminin ilk adımları atıldı

HATAY/EKONOMİ

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Süheyla Gergin ve dernek üyeleri, ÇUKUROVA SİFED’in başlattığı ‘Vefa Turizmi' kapsamında ilk adımı atarak Hatay ziyareti gerçekleştirdi. İŞKAD heyeti, esnaf ve vatandaşlarla buluşup, hem alışveriş yaptı, hem dertlerini dinledi.

ÇUKUROVA SİFED’in ülke genelinde başlattığı ‘Vefa Turizmi’nin depremzede iller için önemine dikkat çeken İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, “Türk iş dünyasını deprem bölgesine davet ediyoruz. Herkes gelsin, vatandaşlarla kucaklaşsın, moral versin, esnaftan alışveriş yapsın. Biz zor zamanların insanlarıyız. Türk milleti vefalıdır, kadirşinastır. Hep birlikte el ele vererek bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

İŞKAD Başkanı Gergin Hatay ziyaretlerine, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçe belediyelerinin insani yardımları, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin da sebze fideleri ile destek verdiğini kaydetti. Ziyareti 42 kişilik grupla gerçekleştirdiklerini belirten Gergin, yaşanan büyük felaketi unutmayacaklarını, bölge halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Adana’dan hayırseverlerin giyecek, yiyecek, gıda ve hijyen malzemelerini de beraberinde götürüp ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İŞKAD heyeti, Antakya Kisecik Mahallesi'ndeki Özel Suyun Rengi Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Hatay Otizmliler Derneği Başkanı ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Sara Gök ile Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Turan’ın karşıladığı İŞKAD üyelerine merkezde eğitim alan Ertuğrul Gök, gitarıyla mini bir konser verdi. İŞKAD heyeti, merkezde eğitim alan 170 öğrenciye yardım malzemeleri, oyuncaklar ve sebze-meyve fidanları armağan etti. İŞKAD heyeti daha sonra Samandağ Kadın Dayanışma Derneği’ne uğradı. Dernek Başkanı Hülya Nehir’le görüşen İŞKAD’lılar, Samandağlı kadınların el emeği göz nuruyla ürettiği yöresel ürünleri satın aldı.