Verde Zeytinyağı, üst üste 5. kez ihracat şampiyonu

Türkiye’nin lider zeytinyağı ihracatçısı Verde Yağ, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) tarafından düzenlenen 2024 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde zeytin ve zeytinyağı sektöründe üst üste 5. kez ihracat birinciliği ödülünün sahibi oldu. Bu başarı aynı zamanda bir rekorla geldi. Verde, sektörde Türkiye'nin tarihteki en yüksek ihracat miktarı ve tutarına ulaşarak liderliğini pekiştirdi.

Ödülü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’den teslim alan Verde Yağ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Türkal, “Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında ulaştığı bu önemli başarının mimarlarından olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Verde olarak, yüksek kaliteli üretim anlayışımız ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Verde ailesi olarak sektöre yaptığımız yatırımların karşılığını görmek, ülkemizin adını dünyada duyurmak bizim en büyük motivasyonumuz. Bu başarı, öncelikle özverili çalışanlarımızın, müstahsillerimizin, çiftçilerimizin, iş ortaklarımızın ve emeği geçen tüm aracı kurumların katkılarıyla mümkün oldu” dedi.

“6 kıtaya ihracat gerçekleştiriyoruz”

Dünyanın dört bir yanına ihracat yaptıklarını belirten Türkal, “6 kıtadaki aktif satış ve pazarlamamızla ABD’den Japonya’ya, Avustralya’dan ada ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada markalı ürünlerimizle biliniyoruz. Product of Türkiye ibaresiyle Türk zeytinyağının uluslararası pazarlardaki bilinirliğini artırırken, sektörel kalkınmanın başrollerinden olmaya devam ediyoruz. Dünya standartlarında üretim tesislerimiz ve uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarımız ile tüm kalite parametrelerine uygun, yüksek kalitede üretim gerçekleştiriliyoruz. Bu, şirketimizin global pazarlardaki güvenilirliğini artırırken, müşteri sadakatini de güçlendiren temel unsurlardan biri. Sektördeki azmimiz ve son teknolojiyi takip eden yatırımlarımız, satın alındıktan sonraki 6 yılda üst üste 5. kez ihracat şampiyonu olmamızla taçlandı ve Türk zeytinyağını da sektörel anlamda yeni bir zirveye taşıdı” diye konuştu.

“Tam entegre ve teknoloji odaklı üretim yapıyoruz”

Türkiye’nin çeşitli zeytin bölgelerinde yer alan 15 modern üretim tesisiyle sektöre hizmet verdiklerine dikkat çeken Türkal, “Zeytinin dikiminden sıkımına, rafine edilmesinden yan ürün üretimine kadar tüm süreçlerde tam entegre bir yapımız var. Son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatılmış tesislerimizde üretilen ve azotlu, paslanmaz krom tanklarda muhafaza edilen zeytinyağları, kalitesini ve tazeliğini uzun süre koruyor. Türkiye’ye sıkım, ikinci sıkım, rafine ve yan ürün üretim teknolojilerinde dünya standartlarında tesisler kazandırdık. Yeni tam otomatik dolum ve ambalajlama tesisimizle yılda 100 bin tonun üzerinde ürün ambalajlayabilecek hale geliyoruz. Bu rakamlara ülkemiz zeytinyağı sektöründe henüz ulaşılamadı. Modern tarım ve teknolojilerine de yatırım yapıyor ve etkinliğimizi artırıyoruz. Sık dikim zeytin bahçeleriyle tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor, bu konuda da sektörel altyapının gelişimine öncülük ediyoruz” dedi.

“İç piyasaya yeni ürünler sunuyoruz”

İhracat başarısının yanı sıra, iç piyasada da markalarıyla güçlü bir konuma sahip olduklarını söyleyen Murat Türkay, “Önemli market zincirlerinde yer alan ürün portföyümüze Verde markasıyla sofralık zeytin ve zeytinyağlı kozmetik ürünlerini eklemeye hazırlanıyoruz. Üretim gücümüzü de kullanarak yüksek kaliteyi uygun fiyatlarla ülke tüketicisin beğenisine sunuyoruz. Sadece bir ihracat şampiyonu değil; aynı zamanda Türk zeytinyağını dünya pazarlarında temsil eden güçlü bir marka olarak sektörün lideri konumundayız. Aldığımız İhracatın Yıldızı ödülü, ekip çalışmasının ve Türk zeytinyağını dünya standartlarında tanıtma gayretimizin bir sonucu. Tam entegre yapımız ile sektörün her kolunda öncülük etmeye ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Türk zeytinyağının uluslararası pazarda lider konuma gelmesi” diye konuştu.