Verimder Anadolu Buluşmaları'nın 32. toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi

Mahir Solmaz /Diyarbakır

Enerji verimliliği alanında vatandaşları bilgilendirmek ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmak hedefiyle başlattığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 32.’sini Diyarbakır’da gerçekleştiren Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER Diyarbakırlıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bugüne kadar binlerce kişiye enerji verimliliği hakkında bilgiler veren VERİMDER, Diyarbakır toplantısını kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat-enerji sektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın gerçekleştirdiği toplantıda, Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken konuşma yaptılar.

Enerjide tasarruf ve verimliliğin konuşulduğu 32. Toplantıyı Diyarbakır’da yaptıklarını hatırlatan Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, “Bunun içinde ısı yalıtımının da önemli bir yer aldığını söyledi. İklim değişikliğinin sıcaklıkları görmediğimiz noktalara getirdiğini söyleyen Munyar, ısı yalımının sadece soğuğa karşı değil, sıcağa karşı da koruyor. Konutlarda kullanılan enerjinin yüzde 80’i ısıtma ve soğutmada kullanılıyor. Isı yalıtımı ile konuklarda enerji tasarrufu yüzde 60 oranında gerçekleştirilebilir. Soğutma için harcadığımız enerji ısıtma için kullanıldığımız enerjiden fazla” dedi

Enerji tasarrufu bir yana günümüzde enerji artırımına yol açan davranışların söz konusu olduğunu belirten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya “Bu nedenle ithalattaki enerji payı yüzde 35’i aşan durumda. Herkes bundan sonra bir işi yaparken ve yol haritasını oluştururken enerji verimliliğini önüne koymak zorundadır. Üretmekte tasarruf yaptığı gibi tüketmekte de tasarruf yapmak zorundadır. Son yaşanan depremler, yatırım ve konut bağlamında insanların önceliklerini değişmesi gerektiğini önümüze koydu. Diyarbakır’da inşaat sektörü hem kent anlamında hem ülke ekonomisi içinde lokomotif bir sektördür. Ticaret ve sanayi Odasının üyelerinin yüzde 60’ını bu sektördeki firmalar oluşturuyor. Bu depremler bize enerji verimliliğinin yapı kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

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Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz 5 yıldır bilinç artırma ve farkındalık yaratma çabası içinde olduklarını ve her gittikleri yerde bu toplantıların fayda getirdiğini gördüklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu;

“Bizim amacımız enerji verimliliğiyle ilgili bilinçlendirme faaliyetlerimiz kapsamında burada davet ettiğimiz kamu kurum temsilcileri, özel sektör Sivil toplum örgütlerini temsilcileriyle bir araya gelerek ülkemizin enerji verimliliği alanındaki dönüşümüne katkı sağlamaktı. Ülkemizin çok önemli enerji faturası var. 2022’de 100 Milyar dolar üzerinde enerji ithalatımız oldu. Yaşadığımız

25 milyon konutumuzda yüzde 70’te enerji verimi ihmal edildiğini biliyoruz. Hedefimiz farkındalığı artırarak mevcut yapılarımızın yeni yapılarla beraber enerji verimi dönüşümüne katkı sağlamak. Bu sayede de cari açığımızın azaltılması hane halkımızın ekonomik anlamda refahının sağlanması ülkemizin gelişimi konusunda daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması açsından da buradaki katılımcıları bilgilendirmekti. Dünya üzerinde enerji verimliliğiyle ilgili ihtiyaçların birçoğu krizler bunları tetiklemiş. Rusya-Ukrayna savaşı da belki bunu tetikleyen bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Buna olumsuz yönden bakarsak enerji maliyetlerimiz artıyor. Olumlu yönden bakarsak bu konudaki maliyet artışları insanlarımızın farkındalığının artmasında ve bu konuda hareket etmesine adım atmasına da avantaj ya da yol gösteriyor. Bizde VERİMDER olarak bu konudaki katkının ne boyutta olabileceğini özellikle ısı yalıtımıyla beraber yüzde 60’a varan hane halkının tasarrufa ulaşabileceğini biliyoruz. Bu konuya dikkat çekerek önümüzdeki dönemlerde savaşlar krizler ortaya çıksa da bu enerji maliyetlerindeki artıştan ülke ve insanımız olarak en az seviyede etkilenmemize yol gösterici olabilmek önceliğimizdir.”

Depremde etkilenen illerde yapılacak olan binaların mutlaka su ve ısı yalıtım uygulamasının yönetmenliğe uygun olarak yapılması gerektiğine vurgu yapan Korkmaz, “Ne yazık ki 6 Şubat’ta 11 ilimizin etkilendiği deprem felaketini yaşadık. Burada binalarımız yapısal anlamda dayanıklılığı için yalıtım konuları ki ısı ve su yalıtımı uygulamalarının çok büyük katkıları var. 2016 yılından bu yana su yalıtım yönetmenliği ülkemizde geçerli yine 2000 yılından bu yana ısı yalıtımı konusunda yönetmenlikler standartlar geçerli. Bundan sonraki süreçte özellikle depremde etkilenen binaların ya da yeni yapılacak binaların mutlaka su ve ısı yalıtım uygulamalarının yönetmenliğe uygun olarak yapılması lazım. Burada yaşayan insanlarımızın termal konfora ulaşması daha sağlıklı bu binalara da yaşamalı hem de bina sağlığı açısından da o binaların dizayn edildiği günden itibaren bina ömrü boyunca dayanımları hiç değişmeden sağlam bir şekilde kalabilmesi için farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz. Diyarbakır’da etkilenen durumlardan bir tanesiydi. Benzer illerde de bu toplantıları yapacağız” diye konuştu.