VERİMDER’in Anadolu Buluşmaları kapsamında 30’uncu durağı Çanakkale oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale – Enerji verimliliği, enerji tasarrufu, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturduğu ‘Enerji Verimliliği ve Gelecek’ teması ile Anadolu Buluşmaları gerçekleştiren Yapılarda Enerji Verimliliği (VERİMDER), 30’uncu toplantısını Çanakkale’de Hilton Otel’de gerçekleştirdi.

Dalmaçyalı sponsorluğunda düzenlenen toplantının Açılış konuşmasını Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın gerçekleştirdiği toplantıda, VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ enerji verimliliğinde binaların önemini vurgulayan konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Bölgesel Pazarlama ve Dış İlişkiler Müdürü Arkın Konak programda konuşmacı olarak yer aldı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsa Tamer Çelik, ÇASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran, BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ile Çanakkale, Ezine ve Biga Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri, sanayiciler, inşaat ve enerji sektörü temsilcileri ile çok sayıda STK temsilcisinin de yoğun katılım sağladığı toplantıda enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve iklim değişikliği konuları ele alındı.





Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: ‘İmar ve şehircilik alanlarına önem veriyoruz’

Günümüzde enerjinin günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini dile getiren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan; ‘‘Enerji’nin kısa bir süre bile yoksunluğu adeta hayatı felç etmekte, bireyden ülkelere ciddi bir krize yol açmaktadır. Sabah kalkıp ilk önce kahve makinesini çalıştırıp enerjiyi sarf etmeye başlayan günümüz insanının en büyük korkularından biri neredeyse cep telefonunun şarjının tükenmesidir, yani artık enerjiye bağımlıyız. Bireyden devletlere giden yol da farklı değil, ülkeleri yönetenlerin en büyük sorunlarından biri artan enerji ihtiyacını karşılamak. Hatta günümüzde enerji dünya barışını da etkileyen, enerji gücünü elinde tutan devletlerin elinde bir sopa haline bile geldi. Artan enerji gereksinimi ve bunun ortaya çıkardığı sorunlar; ekonomiyi, çevreyi ve sosyal yaşamı yani sürdürülebilir kalkınmanın her safhasını olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Biliyoruz ki artık enerji olmadan bir yaşam düşünemeyeceğiz. Gaz lambaları ışığında aydınlanmak, odun sobalarında ısınmak, daktilo ile yazmak nostaljik anılar oldu ve her şey çok hızlı değişti. Ancak biliyoruz ki hiçbir kaynağın olmadığı gibi enerji de sonsuz değil. Bu da beraberinde her alanda olduğu gibi verimliliği getiriyor. Enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınmadaki önemiyle, sadece bugünü değil gelecek nesilleri de koruyacak önlemler almak, kullanma dengesini oluşturmak zorunludur. Enerji verimliliğini kısaca, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesini, sanayi ve endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması olarak tanımlanıyor. Biz Çanakkale Belediyesi olarak yatırım planlarımızı yaparken, kullanacağı enerjiyi de üreten çevre dostu projeler olmasına özel önem veriyoruz. Ayrıca imar ve şehircilik alanlarındaki çalışmalarımıza da büyük önem veriyoruz’’ dedi.

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz:‘Yapılarda enerji tasarrufu, çevrenin korunması için büyük öneme sahip

Doğru bir ısı yalıtımıyla yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlanabildiğini ifade eden VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ise, “Özellikle yapı statiğinde, yapı fiziğinin devamlılığı konusunda ısı yalıtımının çok büyük katkısı var. Bir bina inşa edilirken mutlaka ilgili yönetmeliklere göre inşa edilmeli. Statik anlamda doğru bir bina dizayn ederken, bu binayı özellikle doğru ürünlerle dış kabuktan yalıtırsak binada yaşayan insanlar termal konfora ulaşıyor. İçeride oluşan sağlıklı ısı dağılımı, yapıda oluşan nem birikintilerinin dış ortama suya dönüşmeden buhar formunda atılmasını sağlıyor. Hem içeride nem, rutubet ve küf birikimleri yaşamıyoruz hem de rutubetin birikmesi sonucu kolon ve kirişlerde oluşabilecek korozyonun önüne geçmiş oluyoruz. Yapısal anlamda donatıların incelmesi engelleniyor” dedi.

Yapılar, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması açısından önemli bir role sahip diyen Çağdaş Korkmaz; “İyi tasarlanmış ve donatılmış bir yapı, enerji tüketimini azaltarak çevreye daha az zarar verir ve enerji maliyetlerini düşürür. Enerji tasarrufu, binaların tasarımından inşasına kadar her aşamada düşünülmelidir. Bina tasarımı, enerji tasarrufu ve çevre koruma hedefleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Isı yalıtımı, doğru pencere seçimi, enerji verimli aydınlatma, güneş enerjisi sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve akıllı bina teknolojileri gibi önlemler, binaların enerji tüketimini azaltabilir. Sonuç olarak, yapıların enerji tasarrufu ve çevrenin korunması açısından önemi büyüktür. Enerji tasarruflu binalar, enerji maliyetlerini düşürür, çevreye daha az zarar verir ve insan sağlığına katkıda bulunur. Bu nedenle, bina tasarımı, inşası ve kullanımı aşamalarında enerji tasarrufu ve çevre koruma hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ: ‘Tasarruf yatırım gerektirmiyor ama verimlilik yatırım gerektiriyor’

Enerji ve enerji kaynaklarının sonsuz olmadığını vurgulayan Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ; ‘‘Enerji verimliliği gibi tasarruf toplantılarını Ekonomi Gazetesi olarak destekliyoruz. Bu konuda bir tuğla bile koysak mutlu oluruz. Türkiye’nin geleceğini inşa etmemizde kalkınmada enerji verimliliği, çok önemli. Enerji dönüşümü, enerji verimliliği ve döngüsel ekonominin yeşil dönüşümde çok önemli bir yeri var. Bugün artık ticaret hayatı ulus ötesi tehditleri baz alarak ilerliyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi ile çok net gördük. Bugün ise en önemli ulus ötesi tehdit iklim değişikliği meselesi. Ya kıt kaynaklarımızdan verimli olarak yararlanacağız ya da geri kalacağız. Maalesef geri de kalıyoruz. 2000 yılından 2020 yılına kadar baktığımızdan orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine ulaşmış 16 ülke var. Ama maalesef ki Türkiye bu sıralamada yok. Bizim önemli kabiliyetlerimiz de var. Cumhuriyetin ilanından bu yana bu toprakların üzerine inşa edilmiş güzel bir imkan seti var. Bu set bize 60 kadar sektörde en iyi olduğumuz sektörleri getirmiş durumda. Şimdi bu kabiliyetlerimizi yeşil dönüşümünün ortaya çıkardığı yeni teknolojiler ile bir araya getirdiğimizde ihracatta artışlarımızı ve dış ticaret fazlası vermemize de götürecek yol olduğunu görüyoruz. Zamanın ruhuna uygun olarak yeşil dönüşümün gerçek bir parçası olabilmemiz gerekiyor. En ucuz enerji harcanmayan enerjidir. Tasarruf kanadını öğrenmemiz lazım. Öğrenmek davranış değişikliğini getiriyor. Tasarruf yatırım gerektirmiyor ama verimlilik yatırım gerektiriyor. Bu verimliliği yapabilirsek tüketimimizin yüzde 60’ını tasarruf edebiliriz’’ dedi.

Nippon Paint Betek Boya Bölgesel Pazarlama ve Dış İlişkiler Müdürü Arkın Konak: ‘Zafere Selam projemiz ile tarihimizin ebedi sponsoruyuz’

Betek olarak ısı yalıtım ve boya kategorilerinde sosyal sorumluluk faaliyetlerimize devam ettiklerini dile getiren Nippon Paint Betek Boya Bölgesel Pazarlama ve Dış İlişkiler Müdürü Arkın Konak; ‘‘Çanakkale’nin bizim için anlamı büyük. ‘Zafere Selam Projemiz’ ile tarihimizin ebedi sponsoru olduk ve sponsorluğumuzu bir protokol ile imza altına aldık’’ dedi.