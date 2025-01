Yapıcı Çelik, yurt dışında stadyum ve endüstriyel tesis projeleriyle öne çıkacak

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’de, Makina Mühendisi Levent Yapıcı tarafından 2019 yılında 100 metrekarelik bir atölyede kurulan Yapıcı Çelik, kısa sürede önemli bir başarı hikâyesi yazdı. Kurumsal firmaların projeleri ile büyüyen firma, faaliyetlerini aylık 200 ton hammadde işleme kapasitesi ile 6 bin metrekarelik tesisinde sürdürüyor. Çelik konstrüksiyon, bunker, silo, siklon, tank ve kompansatör gibi ekipmanlar imal edip anahtar teslim endüstriyel tesis kurulumları gerçekleştiren Yapıcı, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu’nun boru köprülerini ve platformlarını üretmeye devam ediyor. Bunun yanında geçtiğimiz aylarda hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan gelen yüksek katma değerli projelere de yanıt veren Yapıcı Çelik, 2024 yılını tutturulmuş hedefler ile kapatmaya hazırlanıyor.



“Yeni projeler sene başında netlik kazanacak”

Yurt içi ve yurt dışındaki birçok projeyi yakın takibe aldıklarını kaydeden Yapıcı Çelik Genel Müdürü Levent Yapıcı, “Sınır ötesinde yükselecek bir stadyum ve ağır sanayi tesislerinin çelik konstrüksiyon projelerini izliyoruz. Önümüzdeki 1 buçuk yılı kapsayacağını düşündüğümüz bu çalışmalar, 2025 Ocak-Şubat dönemlerinde netlik kazanacak. Avrupa’daki işlerin hayli yavaşladığı Christmas döneminin ardından kıtadaki ilerleyişimizi hızlandıracağız. Bölgemizde yükselen tüm projelerde de yer almaya hazırız. Anahtar teslim şekilde her işi layıkıyla yapabilecek bilgi birikim ve tecrübeye sahibiz” dedi.



Üretimin tüm aşaması sertifikalandırıldı

Artan iş hacmini karşılayabilmek için altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Levent Yapıcı, “Ciddi bir makine parkuru kurarak, sektörümüzün en önemli firmalarıyla yarışabilecek seviyeye geldik. Tüm bunları 5 yıl gibi kısa bir sürede yaptığımız için gururluyuz. Projelerden elde ettiğimiz tüm kazancımızı makine yatırımlarına ayırdık. Böylelikle imalatta hedeflediğimiz tonaja çıkmayı başardık. Bunun yanında üretimimizin tüm aşamalarını sertifikalandırdık” ifadesini kullandı.



Sektörün uygulama okulu

Demir çelik imalat sektöründe çok fazla personel sirkülasyonu yaşandığına işaret eden Levent Yapıcı, şirket içinde ‘beyin takımı’ tabir etikleri çekirdek ekibe yeni yardımcı çalışanlar ilave ederek, önemli bir personel gücüne eriştiklerini anlattı. Firma bünyesinde her zaman yeni mezun gençleri istihdam etmek istediklerinden söz eden Levent Yapıcı, “Okuldan yeni mezun olan gençlerimiz, işlenmemiş bir elmastır. Elinizdeki bu değeri istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Tesisimize gelen tüm yeni personeller, firmamızın prensipleri doğrultusunda yetiştirilip iş gücüne entegre ediliyor. 1 yılın sonunda yapılması gereken her şey bir düzen dâhilinde kendiliğinden tamamlanıyor. Yetiştirdiğimiz ekip arkadaşlarımız çok iyi seviyelere geldi. Şu an bunun keyfini yaşıyoruz. Genç ve tecrübeli bir firma olarak, yine genç iş gücümüzle çok iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.