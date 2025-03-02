Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan: “Ekonomide zorlanma bir yıl daha devam edecek”

ADANA/EKONOMİ

Türkiye’nin ilk borsa aracı kurumu olan Yatırım Finansman yöneticileri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) düzenlenen toplantıda sanayicilerle buluştu. İç ve dış ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, iş dünyasının soruları da uzmanlar tarafından yanıtlandı.

Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan, yaptığı sunumda, güncel veriler ışığında ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, ülke içinde ve dışında yaşanacak muhtemel gelişmelerin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini yorumladı. Ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasaya etkilerini değerlendiren Gürcan, “En zorlu döneme girdik aslında. Bir yıl daha bu zorlanmanın devam edeceğine işaret ediyor” dedi.

Türkiye’nin 100 yıllık büyüme performansına bakıldığında, ortalamanın yüzde 5’ler düzeyinde olduğunu belirten Gürcan, “2022 yılından itibaren bu ortalamanın altında kalındığı bir döneme girildi. 2024 yılında büyümenin yavaşladığı ve bu durumun 2025 yılında da devam edeceği görülüyor. Bu da üreticiler açısından bu yılın zor olacağının işareti” diye konuştu. Gürcan, şöyle devam etti:

“Büyüme konusunda iç ve dış talebin durumuna bakıyoruz ve dış talebin ağırlık kazanmasını istiyoruz ama bu dışarıdaki koşullara bağlı. Avrupa Birliği’nin özellikle Almanya’nın büyüme performansı bizim açımızdan kritik önem arz ediyor. İç talebin dengelenmeye başladığını görüyoruz. Dış talep tarafında da Almanya’da seçimler geride kaldı. Orada büyümeyi destekleyen politikalarla beraber Avrupa Birliği’nin toparlanmaya başladığını görebiliriz. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ediyor. Para politikasında atılan adımlar genelde, belli bir gecikmeyle, iki-üç çeyrek sonra reel ekonomiye yansır. Bu nedenle yılın ikinci yarısından itibaren dış talebin bir miktar daha ivmelenmesini bekleyebiliriz.”

Ekonominin pozitif taraflarına da değinen Gürcan, Türkiye’de bankacılık sektörünün gücü ve mali disiplin yapısının, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından da her zaman dikkate alınan önemli faktörler olduğunu vurguladı. Erol Gürcan mevcut ortamda, Borsa yatırımının orta ve uzun vadede cazibesini koruduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda; Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen de ‘fiyatlama davranışları’ hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yurtiçi Satış Müdürlüğü Uzmanı Gökhan Bekgeç fon işlemlerini anlattı. Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Barış Esen ise dış politikadaki gelişmelerin ekonomiye yansımalarını analiz etti.