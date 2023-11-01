'Yeni dönemde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nda seçimler tamamlandı. Seçim sonucu Elif Gürkaynak, Cemile Bilge Koylu, Aslı Gökmen Benli, Melek Özaydemir, Arzu Yalçın, Merve Edizkan, Oya Sönmez, Arzu Akeler, Emine Nilgün Tezgöçen, Tuğba Çetintürk, Dergah Çakar, Duygu Özdemir Atabay, Gonca Yurtcan, Nilay Güneş Erdemir ve Serap Yıldırım TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’na kurul üyesi seçildi. Kurul seçiminin ardından da başkanlık seçimi yapıldı. Seçim sonucunda TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nda Elif Gürkaynak güven tazeleyerek ikinci kez başkan oldu. Gonca Yurtcan ise başkan yardımcılığı görevini tekrar üstlendi.

“Kadın girişimciler kurulu daha büyük başarılara imza atacak”

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ve kurul üyeleri ilk ziyaretini Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler’e gerçekleştirdi. ETO Başkanı Metin Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ikinci kez TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak Elif Gürkaynak’ı ve kurul üyelerini tebrik etti. TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun geçtiğimiz dönemde çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiğini ve etkin bir şekilde çalıştığını belirten Güler, kurulun önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ise yeni döneme aynı heyecanla ve kararlılıkla başlayacaklarını belirterek, Eskişehir’de kadın girişimciliğini geliştirmek, kadın kooperatiflerinin ve işletmelerinin sayısını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Gürkaynak ayrıca kadın girişimcilere verdiği destekten dolayı ETO Başkanı Metin Güler’e teşekkür etti.