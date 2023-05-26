“Yeni OSB Samsun’a büyük katkı sağlayacak”

SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Nisan-Mayıs ayları birleştirilmiş Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un girişimleriyle düzenlenen Samsun Yatırım Zirvesi’ne değinen Başkan Murzioğlu, “Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un teşrifleriyle sizlerin de katılımıyla Ramazan ayı içerisinde sektörlerinizin sorun ve beklentilerinin görüşüldüğü bir istişare toplantısı düzenledik. Oda olarak geneli ilgilendiren konulardan Yeni OSB ve lojistik sektörünün gelişimi adına demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı, yeni karayolu ve uçak seferlerinin düzenlenmesi hususundaki görüş ve önerilerimizi paylaştık. Sizler bu buluşmada sorunlarını ilk ağızdan ifade etme fırsatı yakaladınız.

Neredeyse hepinize çözüm noktasında geri dönüş yapıldığı ifade edildi. Oda olarak bizim en birincil sorumluluğumuz bu. Ekonominin gelişmesi adına sektörlerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve bu hususta lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek. Samsun’un sanayisinin, lojistik sektörünün, sağlık ve sağlık hizmetleri sektörünün yanı sıra ihracat ilişkin sahip olduğu potansiyel ve fırsatlar hakkında oturumların düzenlendiği programda Türk iş dünyasının pek çok önde gelen ismini ağırladık.

Başta çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere TOBB Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve daha pek çok şehrimizdeki Oda Başkanlarımız şehrimizin potansiyelinin istişare edildiği bu toplantıda bizlerle birlikteydi. Sonuçlarının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Murzioğlu: “Türkiye’nin en modern ve örnek OSB’lerinden biri olacak”

Konuşmasında Yeni OSB’nin son durumu hakkında da Meclisi bilgilendiren Başkan Murzioğlu, “Her platformda defeatle dile getirdiğimiz şehrimizde yatırımların önünün açılması için Samsun’a yeni bir organize sanayi bölgesi kazandırılmalı noktasında sona gelindi. Samsun Yeni OSB, Tekkeköy sınırları içerisinde 260 hektar alanda oluşturulan Samsun Limanına 16, havalimanına altı, devlet karayoluna bir, demiryoluna 15 ve Lojistik Merkez Demir Yolu Yükleme Boşaltma Merkezine de iki kilometre mesafede konumlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından imar planı onaylandıktan sonra parselasyon planı ve oluşan parsellerin tapu tescili yapılarak yatırımcılarımıza sunulacak. Samsun Yeni OSB'de yüksek teknoloji üreten, ihracata dayalı, savunma sanayii içeren, katmadeğeri yüksek ürünler üreten, yeşil OSB konseptine uygun, güneş enerji sistemleri ile desteklenen yatırımlara tahsis edilmesini hedefliyoruz. Bölgenin altyapı, yatırımcıya tahsis ve akabinde üst yapı işlerini muhtemelen eşzamanlı olarak yürüteceğiz.

Çünkü şehrimizde yatırımların gerçekleştirilmesi noktası zaman kaybı yaşamak istemiyoruz. Bahsettiğim temel kriterler çerçevesinde Yeni OSB’de yer almak isteyen yatırımcılarımız Odamıza başvuruda bulunabilecekler. Yeni OSB’nin, projelerinin titizlikle planlanmış alt ve üstyapısı, eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanları, her yönüyle çevreci konsepti ve konumu başta olmak üzere pek çok özelliğiyle Türkiye’nin en modern ve örnek OSB’lerinden biri olacak.

Yine şehrimizde yatırımın önünü açacağına inandığımız Samsun’a ikinci bir Serbest Bölge kazandırılması yönündeki girişim 30 Nisan 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. Gerek Yeni OSB, gerekse yeni Serbest Bölge’nin önündeki engellerin ivedilikle çözüme kavuşturulması noktasında Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’un desteği çok büyük” diye konuştu.

Ortak payda vurgusu

Başkan Murzioğlu, “Yüksek oranda bir katılımla 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden teşkil oldu. Samsunumuzu bu dönem de mecliste dokuz milletvekilimiz temsil edecek, ben siyasi görüşü, partisi ne olursa olsun vekillerimizin Samsun ortak paydası altında birlik ve beraberlik içinde şehrimiz için yeni kazanımlara imza atacaklarına inanıyorum. Tüm beklentimiz de bu yönde. Önümüzdeki Pazar günü ikinci tur seçimle sonuçlanacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerimizin de ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.