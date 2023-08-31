Yeni Vali, Adanalı sanayicilerle tanıştı

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, yönetim kurulu ve meclis divanı üyeleri Vali Köşger’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Adana Valisi Köşger konuklarıyla yaptığı sohbette, Adana Sanayi Odası’nın kentin önemli kuruluşları arasında olduğunu, il ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da oda olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Köşger’e bilgi verdi.

Ziyarete Kıvanç ve Uçurum’un yanı sıra; ADASO Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erdoğan Şire ve Bülent Başer, yönetim kurulu üyeleri İmam Gazali Hıradağı, İsa Tuzcu, Orhan Murat Avcı, Rafet Milli, Remzi Kar, Süleyman Gerdan ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saddetin Çağan katıldı.