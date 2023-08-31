Yukarı Mezopotamya’da Çinli turistler için ‘Altın Üçgen’ formülü

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Çin'in Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat yasağını kaldırmasının ardından yıl sonuna kadar Türkiye’ye 300 bin turistin seyahate çıkacağına yönelik değerlendirmeler hız kazandı. Çinli turistlerin dünya turizm sektöründe 256 milyar dolar katkı yapacağı belirtilirken, Önümüzdeki süreçte Avrupa ve Türkiye gibi kültür-tarih turizminde yüksek avantaja sahip ülkeler arasındaki rekabette kızışıyor. Türkiye’de arkeoloji ve kültür turlarına ilgileri olan Çinli turistler için Yukarı Mezopotamya da büyük hareketlilik başlaması öngörülüyor.

Urhay Turizm Genel Müdürü Sezin İlhan Çalışkan, Çin pazarında kurdukları temasların ardından Türk Hava Yolları’nın desteğiyle öncü gruplar için hazırlık yaptıklarını söyledi. Çin pazarına yönelik tüm kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri arasında işbirliği ve tanıtım çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Sezin İlhan Çalışkan, “Dünya Tarihin Sıfır Noktası Göbeklitepe’yle birlikte büyüyen kültür turizm potansiyelimizi Çin’in turizm açılımında bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bu talebi ancak Çin’den Şanlıurfa’ya yönelik tek tarifeli seferlerle karşılayabiliriz. Bu alandaki girişimlerimiz devam ediyor. Ayrıca Çinli turistler için sadece Şanlıurfa değil aynı zamanda Mardin ve Diyarbakır’ı içine alan Altın Üçgen adını verdiğimiz özel bölgesel tur programları üzerinde çalışıyoruz. Hazırlıklarımız sektörümüzün tüm bileşenleriyle birlikte hızla devam ediyor. Özellikle ekim ve kasım aylarında bölgeden çok sayıda turistin Şanlıurfa’ya gelmesini bekliyoruz” dedi.

Bölgeye yönelik yurt içi ve yurt dışı direkt sefer sayısı artırılmalı

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Güneydoğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Alataş, Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin ağırlıklı olarak Kapadokya bölgesini tercih ettiğini söyledi. Yukarı Mezopotamya bölgesinin hem Kapadokya’ya yakınlığı hem de yeni arkeolojik keşifleriyle birlikte Çinli turistler için büyük bir merak uyandırdığını kaydeden Mehmet Alataş, “Çinli turistler deniz kum turizminden çok tarih kültür gezilerine daha çok önem veriyorlar. Bu avantajı bir fırsata dönüştürmek istiyorsak, Çin’den Urfa’ya tek tarifeli seferlere başlamalı aynı zamanda İstanbul, Ankara’dan Urfa’ya direk sefer sayısını daha artırmalıyız. Ayrıca Antalya ve İzmir’den de direk seferler konusunda somut adımlar atmalıyız” diye konuştu.

ŞURO, turist rehberlerine Çince eğitimi için işbirlikleri geliştiriyor

Şanlıurfa’nın Çinli turistlerin ilgisini çeken birçok kültürel değere sahip olduğunu vurgulayan Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Dr. Merve Ofluoğlu ise, şöyle konuştu: “Çinceyi de içinde barındıran farklı dil taleplerini değerlendirebilecek çeşitliliğe sahip üyelerimiz bulunuyor. Mesleğimiz açısından nadir diller içinde yer alan Çince rehberlik hizmeti sunabilecek meslektaşlarımızın sayısının artması için dil eğitimi projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bu alanda işbirliğimizi geliştirmeye açığız. Böylelikle yasal zorunlulukları yerine getirerek ruhsatnamelerine Çin dilini ekleten meslektaşlarımız, Mezopotamya tarihini ve kültürünü en doğru şekilde anlatarak, Çinli misafirlerimizin kültürel zenginliğimizi daha iyi anlamalarını sağlayacak.”

“Göbeklitepe temalı uluslararası tanıtım atağına başlamalıyız”

Grand Urfa Hotel Genel Müdürü İlhan Balcan, Göbeklitepe temasıyla Çin pazarına yönelik fuar katılımı, turizm heyeti ve dijital tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Guangzhou, Shanghai, Hong Kong, Beijing kentlerinde düzenlenen fuarlarının Yukarı Mezopotamya’daki turizm sektörü için stratejik önem arz ettiğini ve bu fuarların es geçilmemesi gerektiğini ifade eden İlhan Balcan, “Tüm tanıtım faaliyetlerinin Göbeklitepe temasıyla yapılmasında fayda var. Fuar katılımının dışında bölgeye hızlı bir şekilde turizm heyetleri göndermeli, Çin’den heyetleri bölgemizde ağırlamalı bu alanda sosyal medyayı daha aktif kullanmalıyız” diye konuştu.

“Kentin turizm altyapısı için planlanan yatırımlar başlatılmalı”

Hanehan Hotel Genel Müdürü Murad Sünbül, Çin’de biriken seyahat talebinden daha yüksek bir pay alınabilmesi için bir an önce Şanlıurfa’nın turizm altyapısının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Balıklıgöl Haremi bölgesinde uluslararası bir vizyonla yapılacak yeni altyapı yatırımlarının Çinli turistlerin geceleme sayısını daha da arttıracağına dikkat çeken Murad Sünbül, “Alan Yönetimi Planımız ve Turizm Master Planlarımız hazır. Planlı ve yüksek koordinasyon ile hareket edip bölgemizin geleceği için çalışmalıyız. Altyapıyı geliştirirken aynı zamanda esnaflarımızın da kapasitesini ve hizmet kalitelerini artıracak projelere de ihtiyaç var. Bu alanda her şeyi devletten beklememeli işletmeler düzeyinde herkes elini taşın altına koymalı” şeklinde konuştu.

Nevali, Uzakdoğulu misafirler için özel Çin menüleri hazırlıyor

Nevali Hotel Genel Müdürü Emin Akbaş, bölgenin en yüksek yatak kapasitesi ile öne çıkan şehir içi konaklama tesislerinden biri olarak Çinli turistlerle ilgili özel hazırlıklar içinde olduklarını söyledi. Çin mutfağı ile ilgili araştırma yaptıklarını ifade eden Emin Akbaş, “Çinli turistleri kendi evlerinde hissettirmek için Çin mutfağından özel menüler hazırlıyoruz. Alanında uzman gastronomi ekibimiz Çin yemekleri ile ilgili çalışıyor. Lezzet, renk ve estetik görünüme önem veren özel yemekler hazırlıyoruz. Aroma ve tat için özel Çin sosları, wok tavada, buharda pişirme gibi farklı yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Tüm enerjimizi, bilgi birikimimizi daha iyi ve modern bir Urfa için harcıyoruz” dedi.