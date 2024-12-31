Yeni yıla yeni hedef : MTSO, sanayide yeşil dönüşüme odaklanacak

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yüksek İstişare Kurulu’nun 2024 yılındaki son toplantısında istihdamdan yatırıma, tarımdan limana, sanayiden Suriye’nin yapılanmasında Mersin’in alacağı rollere kadar birçok konu görüşüldü. Gelecek dönemde atılması gereken adımlardan söz eden MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, sanayiciyi birçok zorluğun beklediğini söyledi. Bunların başında küresel iklim değişiminin geldiğini belirten Çakır, “Sanayicilerimizin karbon vergisi karşısında küresel rekabet gücünün düşmesini istemiyoruz. MTSO olarak bu konuda sanayicilerimize hizmet veren birimleri danışmanlarla, çevre mühendisleriyle güçlendiriyoruz. 2025 bu anlamda başta sanayicilerimiz olmak üzere, tüm sektörlerde yeşil dönüşüm yılı olacak. Dijital dönüşüm olmadan yeşil dönüşüm zayıf kalacağından, bu iki konuyu bir ikiz dönüşüm şeklinde ele alacak çalışmalar içindeyiz. Bu süreçleri işbirliği içinde yürüteceğiz. Bu ortak vizyon konularına Mersin ve Adana’nın bile ayrışmadan, birlik ve beraberlik içinde odaklanmasını istiyoruz. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde (ASCAME) bile 23 ülkenin bu konularda ortak çalışması gereğini gündeme getirdik. ASCAME yönetimi bu düşüncemizi önemsedi ve bu konularda ortak çalışmalar yapılmasını gündeme aldı. MTSO olarak sanayide yeşil dönüşümden karbon vergisi konularına kadar birçok konuda Mersin ve Adana’yı birleştirmeye çalışıyoruz. 23 Akdeniz ülkesini birleştirmeye çalışıyoruz. Mersin sanayicileri de bu vizyonla ayrışmadan, parçalanmadan, birleşerek büyümelidir” diye konuştu.





“Suriye’de var olacağız”

Suriye’deki gelişmelerin etkilerini de değerlendiren Çakır, komşu ülkede en az 400 milyar dolarlık bir kalkınma maliyeti beklendiğini kaydetti. Bölgede kurulan yakın ilişkiler sayesinde Mersin iş dünyasının bu kalkınmaya destek vermede önemli ayrıcalıklara sahip olduğunu vurgulayan Çakır, “Suriye’de var olmak ve ekonomik kazanım anlamında öncelikli kent olabilmek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili bakanlıklarla birlikte hareket ediyoruz. Günü geldiğinde, en doğru zamanda Mersin olarak gerek bir temsilcilikle gerekse bir Mersin ofisi modeliyle mutlaka Suriye’de var olacağız” ifadelerini kullandı.