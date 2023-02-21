Yenibiriş, 11 ilde istihdam merkezleri kuruyor

SAMSUN - 11 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması ve yaraların sarılması için uzun soluklu bir iyileşme süreci yaşanırken Yenibiris.com, bölgede bulunanlar için 100 bin istihdam hedefi ile bir çalışma başlattı. Deprem felaketinden etkilenen 11 ilde vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek ve iş bulabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla geçici yerleşim birimlerinde Yenibiriş İstihdam Merkezleri kuruluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yenibiriş.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özmen, “İstihdam desteği, özellikle uzun soluklu iyileşme çalışmalarının odağında yer alıyor. Bizler de bu süreçte bölgede kalan, bölgeden göç eden vatandaşlarımıza istihdam kapılarının açılması için yoğun bir çalışma başlattık. Firmalarımızla birlikte sinerji yaratıp, bu zorlu günlerde bir nebze de olsa fayda sağlayabilmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hedef 100 bin istihdam

Bölgenin yeniden ayağa kalkması sırasında faaliyet gösterecek Türkiye`nin önde gelen inşaat firmaları ile temasa geçen Yenibiriş, firmaların tüm istihdam ihtiyaçlarını bölge halkı ile buluşturacak. Firmalarla depremzedeleri bir araya getireceklerini dile getiren Özmen,

“İlkini Nurdağı`nda açtığımız Yenibiriş İstihdam Merkezlerimizi diğer illerimizde de yaygınlaştırarak bölgedeki vatandaşlarımızın sürekli yanında olmaya ve istihdam konusunda destek vermeye devam edeceğiz. Firmalarımızla sinerji oluşturup 100 bin istihdama ulaşmak ve bu zorlu günlerde bir nebze fayda sağlayabilmek en önemli hedefimiz. Mobil istihdam ofislerinin de etkisiyle bölgede doğacak yeni ihtiyaçları anında belirleyerek firmalarla iş arayan depremzedeleri bir araya getireceğiz” dedi.

İlki Gaziantep`te kuruluyor

Yenibiriş İstihdam Merkezlerinin ilki mobil ofis olarak Gaziantep Nurdağı'nda çalışmalarına başlıyor. Mobil merkezde Yenibiriş işe alım uzmanları ve gönüllülerden oluşan bir ekip hazır bulunacak. Bölgede bulunan depremzede vatandaşların Yenibiriş İstihdam Merkezi’ne gelerek özgeçmiş oluşturma konusunda destek alması mümkün olacak.

Gaziantep Nurdağı`ndaki mobil istihdam merkezi açılışından sonra Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile devam edecek Yenibiriş İstihdam Merkezleri, bölgede bulunan vatandaşların iş ihtiyaçlarını anlaşmalı kurum ve kuruluşlar ile paylaşarak hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı hedefliyor.