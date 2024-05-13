Yenişehir Belediyesi, tarıma dayalı OSB için harekete geçti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Senelerdir tarımsal üretimin Türkiye’deki merkezlerinden olan Yenişehir’de bu alanda yapılan yatırımların sınırlı kalması ilçenin bu alandaki tanınmasının önündeki engeller arasında yer almıştı. İlçedeki tarım potansiyelinin verimli kullanılması adına harekete geçen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir halkının yüzde 80’i tarımla geçimini sürdürüyor. Ancak, ne yazık ki tarım sektöründe yeterli pazar payına sahip değiliz. Bu ilçemizdeki çiftçimizin de yeterli kazanca ulaşamamasına ve ilçe ekonomisinin hak ettiği değere ulaşamaması ile sonuçlanıyor. Yenişehirli çiftçimizin emeklerini, kazanca dönüştürmemiz için bir pazar oluşturmak zorundayız. Çiftçimizin topraktaki ürünlerini, toplanmadan değerlendirmek adına Yenişehir’e tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yapılması için proje geliştiriyoruz” dedi.

İlgili bakanlıklar, Büyükşehir Belediyesi, BTSO, Bursa TB ve Yenişehir Belediyesi’nin ortak çalışması ile belirlenecek olan ve sadece tarım ürünlerinin işlenebileceği bir sanayi bölgesinin oluşturulmasının ilçe ekonomisini canlandırmak adına en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Özel, “Gerekli irtibatları kurmaya başladık. Bu konuda yatırımcılarımıza belediye olarak elimizden gelen tüm yardımı yaparak, çözüm ortağı olacağımızı da belirtmek istiyorum. Yenişehir’in gelecekte büyük bir yatırım merkezi olacağına inancımız tam. Şimdiye kadar yatırım konusunda adeta bakir kalan Yenişehir’de yatırımcıların mevcut potansiyeli çok daha verimli biçimde kullanacağı bir gerçek. Bu sebeple ilçemizdeki potansiyeli kullanmak ve çift taraflı kazanç sağlamak adına yatırımcıları ilçemize davet ediyoruz” diye konuştu.

“Lojistik için lokasyon avantajımız var”

Proje ile birlikte hem ilçenin istihdamına katkı sağlayacaklarını hem de çiftçilerin Türkiye ve dünya tarım pazarındaki payını artıracaklarını vurgulayan Özel, “Türk sanayisinin tarımdan daha fazla yararlanmasını sağlayarak ülkemizin geleceğine de katkıda bulunmuş olacağız. Unutulmamalıdır ki, dünya ekonomisinin geleceği gıdaya erişime ulaşabilenlerin elinde olacaktır. Bu da tarım yatırımlarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. İlçe olarak lojistik açısından da önemli bir konum avantajına da sahibiz. İstanbul-İzmir-Ankara üçgeninde karayolu ulaşımı açısından önemli bir noktadayız. İstanbul’a 45 dakikalık mesafedeyiz. Aynı zamanda yarım saatlik mesafedeki Gemlik Limanı’yla da deniz ulaşımı noktasında avantajımız var. İlçemizdeki havalimanı ile havayolu ulaşımına sahibiz. Ayrıca yakın zamanda bitecek olan Yüksek Standartlı Hızlı Tren hattı da yine ilçemizden geçiyor. Yani Yenişehir kara, deniz, demir ve hava yollarından yararlanabilen bir merkez konumunda. Yatırımcılara bu anlamda da önemli bir avantaj sunuyor” dedi.