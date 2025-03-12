Yenişehir'e sıvı gübre fabrikası kurulacak
Mustafakemalpaşa ilçesine kazandırdıkları Tarım Plast Fabrikası'nın bir benzerini Yenişehir ilçesine kazandıracaklarını ve çiftçiye sıvı gübre desteği vereceklerini açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Yeter ki sizler toprağınıza sahip çıkın” dedi.
ALİ ŞAHİN/BURSA
Katıldığı iftar programında Yenişehir insanıyla, ovasıyla ve toprağıyla çok değerli olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Yenişehir’e herkesin yüzünü gülümsetecek hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Yenişehir’de de hedefimiz, huzurla yaşanılan, geleceğe güvenle bakılan bir kent inşa etmek. Yenişehir’de çiftçilik ve hayvancılık yapan kardeşlerimizin elinden tutmak, onların yanında olmak bizim sorumluluğumuz. Gelecek toprakta ve Yenişehir’in toprağı gerçekten altın. Lütfen toprağınıza sahip çıkın. Ekilebilir arazilerinizin tümünü ekin. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Mustafakemalpaşa’da damlama boru üretimi yapan Tarım Plast Fabrikası’nı ve sıvı gübre fabrikasını hizmete aldık. Yenişehir ilçesine de sıvı gübresi fabrikası kurarak üreticimize sıvı gübre dağıtımı yapacağız. Yeter ki sizler toprağınıza sahip çıkın. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirlinin yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.