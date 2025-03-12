Yenişehir'e sıvı gübre fabrikası kurulacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Katıldığı iftar programında Yenişehir insanıyla, ovasıyla ve toprağıyla çok değerli olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Yenişehir’e herkesin yüzünü gülümsetecek hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Yenişehir’de de hedefimiz, huzurla yaşanılan, geleceğe güvenle bakılan bir kent inşa etmek. Yenişehir’de çiftçilik ve hayvancılık yapan kardeşlerimizin elinden tutmak, onların yanında olmak bizim sorumluluğumuz. Gelecek toprakta ve Yenişehir’in toprağı gerçekten altın. Lütfen toprağınıza sahip çıkın. Ekilebilir arazilerinizin tümünü ekin. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Mustafakemalpaşa’da damlama boru üretimi yapan Tarım Plast Fabrikası’nı ve sıvı gübre fabrikasını hizmete aldık. Yenişehir ilçesine de sıvı gübresi fabrikası kurarak üreticimize sıvı gübre dağıtımı yapacağız. Yeter ki sizler toprağınıza sahip çıkın. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehirlinin yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.