Yerli mikro litografi cihazı dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor

Murat KÜÇÜK

Sadece gelişmiş ülkelerde üretilen ve kritik sanayi kollarında kullanılan mikro litografi cihazını Türkiye’de üreten Mikronya, hem ithalatın önüne geçmeyi hem de yerli üreticilerin ambargoya takılmadan faaliyetlerine devam etmesini hedefliyor. Cihazın Ar-Ge prototipinin ardından ticari prototipi de üretildi ve pazarlama süreçleri başladı. Mikro litografinin başta savunma sanayisi ve ileri tıp teknolojileri olmak üzere birçok endüstride kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Mikronya Kurucusu Prof. Dr. Numan Akdoğan, “Özel sensörler, kamera parçaları ve mikroakışkan çiplerin üretiminde kullanılan, mikron mertebede üretime olanak sağlayan bu cihazlar, çok talep gören ve yüksek bedeller ödenen makineler olarak biliniyor” dedi. Mikro litografi makinesinin aynı zamanda ‘politik’ bir ürün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akdoğan, “Ülkemizin ambargoya maruz kaldığı dönemlerde bu cihazların servis hizmeti, yedek parçaları ve sarf malzemeleri konusunda tedarik sıkıntıları yaşanabiliyor. Normal şartlarda da servis için en az 3-4 ay bekleniyor. Mikronya; yerli mikro litografi cihazıyla hem ithalatı bitirmek hem de milli sanayiyi güçlendirmek istiyor” şeklinde konuştu.

Saç teli kalınlığından 50 kat daha küçük üretim yapıyor

Ürettikleri mikro litografi cihazının yaklaşık 2 mikrona kadar üretim yapabildiği bilgisini paylaşan Prof. Dr. Akdoğan, “Bu rakam saç teli kalınlığından 50 kat daha küçük bir boyutu ifade ediyor” dedi. Yerli mikro litografi cihazının dünyadaki emsallerine göre yüzde 60 fiyat avantajı sunduğunu da hatırlatan Akdoğan, şirket bünyesinde bir de mikro litografi laboratuvarı kurduklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Mikro litografiyle üretim konusunda yatırım yapmak istemeyen ya da yetkin personeli olmayan firmalar kendi laboratuvarını kuramıyor. Litografi yoğun çalışmayan ama buna ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara Mikronya laboratuvarında hizmet veriyoruz ve onların da ihtiyaçlarını gideriyoruz.” Geleceğin tıp teknolojilerinde mikro litografi cihazlarının önemli ölçüde yer tutacağını da dile getiren Akdoğan, “Bugün sonuçları saatlerce beklenen kan testleri, mikro litografi cihazlarıyla üretilen mikroakışkan kartuşlar sayesinde 1 dakikadan kısa sürede sonuçlandırılabiliyor” dedi. Çok katmanlı ve tek katmanlı üretim olmak üzere 2 versiyonu üretilen litografi cihazı, kullanıcıdan gelen talepler doğrultusunda geliştirilebiliyor.