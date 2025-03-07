“Yeşil OSB, Gemlik’e kirlilik ve göç getirecek”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Gemlik’te, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) öncülüğünde kurulması için çalışmaların devam ettiği Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Gemlik halkının çekinceleri olduğunu dile getiren Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, ilçenin yüz ölçümü açısından kısıtlı bir alana sahip olmasına rağmen Türkiye’nin ihracat popülasyonu bakımından her zaman ilk üçünde yer alan bölgelerinden biri olduğunu vurguladı. Gemlik’te 1 serbest bölge, 4 liman ve 200'ün üzerinde büyük sanayi kuruluşu bulunduğunu belirten Akkuş, “Bu kadar sanayi tesisinin bulunduğu ilçemizde, özellikle tarım arazileri üzerine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi, Gemlik Zeytini başta olmak üzere tarım alanlarına ciddi zararlar verebilir” dedi.

Kurulması planlanan sanayi bölgesinin hem çevresel kirliliğe yol açabileceğini hem de nüfus artışıyla ilçede ciddi sorunlar yaratabileceğini belirten Akkuş, “Bu kirliliğin etkileri Gemlik Körfezi’ndeki müsilaj ve Karsak Deresi’nde zaten gözlemleniyor. Öngörülen bölgenin, net olmamakla birlikte Karsak ve Güveli köyleri arasında kalması, bir kısmının devlet ormanı, bir kısmının ise zeytinlik olması bölgede binlerce ağaç bulunması, ayrıca İznik Gölü ve Karsak Deresi’ne yakınlığı nedeniyle yalnızca Gemlik halkını değil, Orhangazi ve İznik halkını da ciddi şekilde endişelendirmektedir" diye konuştu.

“Sanayiye karşı değiliz ama…”

Akkuş, 2 milyon 650 bin metrekare alan üzerine, 156 ayrı parselden oluşturulması planlanan bu yeni organize sanayi bölgesinin 156 yeni fabrika anlamına geldiğini belirterek, bunun ilçeye düzensiz bir göç dalgası getirme ihtimalinin de çok yüksek olduğunu ifade etti. Yeni organize sanayi bölgesinin yüksek katma değerli veya stratejik bir sanayi yatırımı olmadığını, aksine gıda sanayi bölgesi olarak planlandığını belirten Akkuş, “Sanayiye karşı değiliz. Gemlik’te lisanslı depoculuğun olduğu en kıymetli markamız olan Gemlik Zeytini’ni bir üst lige çıkartacak olan Zeytin İhtisas Sanayii gibi projeleri konuşabiliriz. Şehir içinde faaliyet gösteren mermerciler, demir doğramacılar, araba tamircileri ve marangozlar gibi gürültü ve çevre kirliliği yaratan esnaf gruplarını bir araya toplayacak yeni bir küçük sanayi sitesi kurulmasını da destekleyebiliriz” dedi.

Akkuş, Gemlik’in geleceğini derinden etkileyecek bu denli hassas konuların Gemlik Kent Konseyi öncülüğünde masaya yatırılması gerektiğini belirterek, Gemlik halkının projenin detaylarından daha haberi bile olmadan ön protokol ile yer satışlarının başladığını vurgulayarak ortak akılla ilçenin geleceğinin planlanmasının daha doğru olacağını söyledi.