Yeşilova Holding, global ayak izini büyütmeye hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yeşilova Holding; 9 şirketi, 2.000’e ulaşan çalışanı, Bursa’daki üretim üsleri ve Almanya’daki ticari yapılanmasıyla Türkiye sanayisinin önemli gruplarından biri konumunda. Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, grubun 50 yıllık dönüşüm sürecini ve geleceğe dönük yol haritasını şöyle özetledi: “Mobilite sektörlerine odaklanan, uçtan uca çözüm tasarlayan ve üreten tek Türk alüminyum şirketiyiz. Avrupa’da ise bu yetkinliğe sahip sekiz firmadan biriyiz. Ekstrüzyon ve dökümde hassas toleranslı, özel alaşımlı ve nitelikli ürünler üretiyoruz. Alüminyum profil ve döküm parçalarını tek çatı altında üreten, bunları birleştirme teknolojisine sahip Avrupa’daki üç firmadan biriyiz. Raylı sistemlerde beş kıtaya ihracat yapan, dünyanın önde gelen tren üreticilerinin stratejik iş ortağı konumundayız. Ayrıca Türkiye’nin hızlı tren projesinde, tüm iç aksamların tasarımı, üretimi ve montajı Yeşilova tarafından yürütülmektedir.” Alüminyumun hafiflik, dayanıklılık ve geri dönüştürülebilirlik gibi üstün özelliklerinin küresel talebi her yıl ortalama yüzde 5 artırdığını belirten Yeşilova, “Alüminyum, geleceğin metali. Yeşilova ise o geleceğin mimarı olacak. Gelecek 50 yılı şekillendirmeye kararlıyız” dedi.

Yeşilova markası altında yeni dönem

Geçtiğimiz yıl başlattıkları marka dönüşümüyle Yeşilova Ekstruzyon, Yeşilova Döküm ve Yeşilova Otomotiv markalarını tek çatı altında topladıklarını hatırlatan Yalçın Yeşilova, Turquality programına dahil olarak global marka olma yolunda önemli bir adım attıklarını belirtti. Yeşilova, Avrupa, Asya ve Amerika’da iş geliştirme faaliyetlerini artırdıklarını bildirdi. Son 5 yılda önemli kapasite artışlarına imza atan Yeşilova Holding, ekstruzyon üretim kapasitesini 30 bin tondan 50 bin tona, otomotiv üretimini iki katına, raylı sistemlerdeki üretim kapasitesini de üç katına çıkardı. Avrupa pazarına yakın olmak amacıyla Almanya’da ofis açtıklarını belirten Yeşilova, globalleşme adımlarının devam edeceğini söyledi.

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odakta

Yalçın Yeşilova, son iki yılda gerçekleştirilen GES yatırımları ile grubun enerji yoğunluğunu yüzde 31, emisyon yoğunluğunu yüzde 29 oranında düşürdüklerini, su kullanımında ise yüzde 45 verimlilik sağladıklarını ifade etti. Grubun, 2045 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda planlı ve programlı biçimde ilerlediğini sözlerine ekledi. Yalçın Yeşilova, “Karbon ayak izimiz, Avrupa standartlarının yüzde 29 altında. Önümüzdeki on sene içerisinde herhangi bir karbon vergisine maruz kalmayı öngörmediğimiz bir yerdeyiz. Bunu rekabette öne çıkabileceğimiz bir fırsat alanı olarak değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı. Dijitalleşmeye de büyük önem verdiklerini vurgulayan Yeşilova, üretim hatlarında yüksek otomasyon sistemlerinin ve yapay zekâ destekli veri analiz altyapısının aktif olarak kullanıldığını belirtti.

Çıraklık hikayesinden dünya markasına 50 yıllık yolculuk

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, 1970’li yıllarda başlayan girişimcilik hikayesini anlattı. Henüz 19 yaşında başladığı iş hayatına 1975’te Can Alüminyum’u kurarak ilk adımı attığını belirten Yeşilova, 1985’te Canel Otomotiv’i kurdu. 1990’da kurulan Cansan Alüminyum’un yıllık 50 bin tonluk kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen entegre tesislerinden biri haline geldiğini belirten Yeşilova, 2008’de Can Metal ile basınçlı döküm üretimine, 2018’de ise Canray Ulaşım ile raylı sistem sektörüne adım attıklarını belirterek, “Canray bugün milli vagon projelerinde yer alıyor, üretiminin yüzde 80’inden fazlasını dünya devlerine ihraç ediyor” dedi. Grubun 2011’de kurulan çatı kuruluşu Yeşilova Holding, 2015’te Türkiye alüminyum sektöründe ilk Ar-Ge merkezi unvanını aldı. “Bir çırak olarak başladığımız yolculukta bugün Türkiye’nin saygın sanayi kuruluşlarından biri olduk” diyen Ali İhsan Yeşilova, “Başarımızın temelinde çalışkanlık, inanç ve yenilikten vazgeçmemek var” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

5 yılda kadın çalışan sayısı yüzde 34 arttı

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova da şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin yalnızca üretim ve teknolojiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda insan odaklı bir dönüşüm vizyonu taşıdıklarını vurguladı. Yasemin Yeşilova, 2000’e yakın çalışan ve aileleriyle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan dokunabilen büyük bir topluluk olduklarının altını çizerek, 5 yılda kadın çalışan sayısında yüzde 34 artış, yönetici kademelerinde ise yüzde 127 artış kaydettiklerini söyledi. Yasemin Yeşilova, kadın çalışanlara yönelik geliştirilen ‘İhtiyaç İzni’ uygulaması, gençlere yönelik düzenlenen Yeşilova Zirveleri, ‘Alüminyum Çöp Değildir’ farkındalık kampanyası, geri dönüşüm projeleri ve BUİKAD, LÖSEV, Mor Salkım Derneği iş birlikleriyle de toplumsal katma değeri artırdıklarını belirtti.

Yeşilova Holding’in 50’nci kuruluş yıldönümünde basınla bir araya gelen Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova’ya (ortada) oğlu Yalçın Yeşilova (solda) ve kızı Yasemin Yeşilova (sağda) da eşlik etti.