Yıldırım Şirketler Grubu’ndan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine farkındalık çağrısı

EKONOMİ / KOCAELİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geniş kesimlere yayılmasını hedefleyen ve çalışmalar yapan Garip ve Zeycan YILDIRIM Vakfı, bu alanda gerçekleştirilen etkinliklere de destek veriyor. Mor Salkım Dayanışma Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan faaliyetlerle farkındalığın toplumda geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.

İş dünyasında eşitlik üzerine yapılan çalışmalar gelişiyor

Avrupa Komisyonu ‘Equality Pays Off’ için 2013-2017 yılları arasında gönüllü olarak çalışan Osman Ünal, bu dönemde edindiği tecrübe ve birikimin İnsan kaynakları yönetimine etkilerini paylaştı. İş dünyasında eşitlik için yapılan tüm çalışmaların gelişim sürecinde olduğunu belirten Ünal, AB içinde de yüzde 40’lara varan oranda ücret eşitsizliği olduğunu, ama devamlı üzerinde çalışılarak gelişim sağlandığını vurguladı. Ünal, benzer şekilde Türkiye’de de daha çok çalışarak iş dünyasının eşitlik konusunda kendisini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı. YILDIRIM Grubu’nda yapılan çalışmalardan da örnekler veren Ünal, erkek egemen sektörler olarak görülen alanlarda da kadınların varlığının artırılması için yapılan çalışmaları ve alınan olumlu sonuçları anlattı.

Osman Ünal, “Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımız sonucunda bugün YILPORT limanlarımızda kadınlar fork lift uzmanı olarak çalışıyor. Bu çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Eşitlik konusunda en önemli alanlardan birinin kadın yöneticilerin sayısının artması olduğuna inanıyorum. Birçok ülkede kota ve vergi avantajları uygulanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaşanan gelişmelere güzel bir örnek olarak yeni Öz Geçmişleri verebilirim. Başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere bugün artık öz geçmişlere fotoğraf, cinsiyet, medeni durum konulmuyor. Çünkü önyargı istenmiyor, bu nedenle ‘ön yargısız öz geçmişler’ isteniyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Grubu eşitlik politikaları oluşturuyor

Kadınların iyi eğitim alarak iş hayatına iyi hazırlanmaları ve eşit şartlarda iş hayatına başlamaları gerektiğini dile getiren Ünal, “Yükseköğretimdeki rakamlara baktığımızda rakamları eşit gibi görüyoruz ama çalışma hayatında aynı yansımayı göremiyoruz. Bu nedenle bu konu üzerinde özel olarak çalışılarak iyileştirilmeli. YILDIRIM Grubu’nda Eşitlik Komitemiz şirketin global vizyonunu da göz önüne alarak eşitlik politikalarımızı oluşturuyor. Ben de Avrupa Komisyonu çalışmalarımdan gelen tecrübemi bu çalışmalara aktarmaya ve sadece çalıştığım şirket kapsamında değil, sivil toplum kurumlarındaki aktif çalışmalarımla da toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Eşitlik konusunda sivil toplum aktivitelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Eşitlik çalışmaları halka halka yayılmalı, kadın çalışanlar yüreklendirilmeli. Hepimiz kutunun dışında düşünmeliyiz! Çeşitlilik ve kapsayıcılık büyük bir inan kaynağı zenginliği yaratmakta, bu zenginlikten faydalanmalıyız. Artık biliyoruz ki başka türlü sürdürülebilir şirketler, hatta toplumlar olamayacak” dedi.