Yol projesi, Havza OSB’ye prestij kattı

Takip Et

SAMSUN - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kentimizin ekonomisine büyük katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgelerimizin ve burada faaliyet gösteren iş insanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarındayız” dedi.



Şehrin ekonomisinin gelişmesi için her alanda desteğini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Organize Sanayi Bölgeleri’nin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için de hassasiyet gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi, Havza Organize Sanayi Bölgesi için çok önemli bir yol projesini hayata geçirdi. Havza Organize Sanayi Bölgesi 1.8 kilometrelik bölünmüş beton yol çalışması tamamlandı. Proje kapsamında toplamda 4 bin metreküp kazı, 20 bin metreküp dolgu yapıldı. Havza OSB’yi Samsun-Ankara Karayolu’na bağlayan 14 metrelik genişliğe sahip bölünmüş yolun yapılmasıyla Havza OSB’de fabrikaları bulunan iş insanlarının önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza OSB yolunun yapılmasının çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek “Yolun genişliği ve güvenliği önemliydi. OSB’ye gelen yatırımcılar içinde önemli bir referans. Bölünmüş beton yol çalışmamızı hızla tamamladık. OSB’nin değerine değer katacak bir yol oldu. Kentimizin ekonomisine büyük katkı sağlayan Organize Sanayi Bölgelerimizin ve burada faaliyet gösteren iş insanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarındayız. Kentimizdeki OSB’lerin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz“ dedi.