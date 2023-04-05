Adnan AÇIKGÖZ



MERSİN - Hayata geçirilmesi planlanan projelerle lojistik sektörünün dünyadaki önemli merkezlerinden birisi haline gelecek olan Mersin, Çukurova Bölgesel Havalimanı, ana konteyner limanını ve Akdeniz Sahil Yolu’nun hizmete alınmasıyla iş hacmini artıracak. İş dünyasının ve yatırımcıların merakla beklediği projeler, istihdama da önemli katkılar sunacak. Kargo taşıma maliyetlerini düşürecek olan havalimanının biran önce hayata geçmesi, kent bölge adına büyük bir umut vadettiğini belirten Yüksel Lojistik Genel Müdürü Orhan Kemal Yüksel, "İş dünyasının heyecanla beklediği yatırımlar Mersin'e çağ atlatacak" dedi.



Mersin'de devam eden yatırımların kazanımlarından söz eden Yüksel, kentte yatırım alanı bulunamadığı için atılımların yarım kaldığını söyledi. Belediyelerle bekleyen imar planlarının yıllardır çözüme kavuşturulamadığını kaydeden Yüksel, global yatırımcıların hazır yatırım alanı görmek istediğinin altını çizdi. Girişimcilerin tesis kurulumu öncesinde lojistik avantajları göz önünde bulundurduğunun altını çizen Yüksel, özellikle limanların çevresinde yatırım yapmak istendiğine işaret ederek, Mersin'in bu anlamda 1 numaralı tercih nedeni olduğunu vurguladı.



Kente gelecek yatırımcıları ile mevcut girişimcilerin 3 projeye odaklandığını dile getiren Yüksel, "Çukurova Bölgesel Havalimanı, ana konteyner limanı ve Akdeniz Sahil Yolu'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kargo altyapısıyla dünyanın sayılı alanlarından birisi olacak havalimanı, kargo taşıma maliyetlerini düşürecek, tarladan alınan ürün tazeliğini kaybetmeden 5-6 saat içinde Avrupa'daki sofralarda yerini alacak.

Mersin ekonomisinin yüzde 60'ına yakınını oluşturan lojistik sektörü havalimanının tamamlanmasını bekliyor. Ürününün kısa sürede dünyanın farklı bölgelerine ulaşması; üretim ve tüketim süresini kısaltacak, maliyetleri düşürerek karlılığı artıracak, katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilip satılmasını sağlayacak. Havalimanı, navlun ücretlerini oldukça aşağılara çekecektir. Ana konteyner limanı ise Mersin'in potansiyelini 2-3 kat büyütecek bir projedir.

Mevcut limanda 375 milyon dolarlık rıhtım yatırımı yapılırsa, devasa gemiler gelecek ve hacim, 2.5 milyon konteyner TEU kapasiteye ulaşacak. Bu çalışma limanın genel hacmini yaklaşık 2 kat artıracak. Ana konteyner limanında ise 13 milyon TEU'luk bir elleçlemeden söz ediyoruz. Bu konteynerlerin depolanıp yurtdışına gönderilmesinden hizmet bedeli alacağız.

Eğer o konteyner yerli üreticinin hammaddesini taşıyorsa onu yurtiçine çekerek millileştirip, denizyolu nakliye maliyetini düşürmüş olacağız. Akdeniz Sahil Yolu da turizm açısından hayati öneme sahip. Antalya ve Mersin arasındaki turizm destinasyonları, ülkemize büyük katmadeğer sağlar. Taşucu-Çeşmeli otoyolunda ihale süreci tamamlandı. Proje 2025 yılında tamamlanarak hizmete girecek, bölgede ulaşım sorununu konuşmayacağımız bir döneme gireceğiz. Özetle, projelerin biran önce tamamlanarak faaliyete geçmesi kentimiz ve bölgemiz adına büyük bir umut vadediyor" diye konuştu.