Yüksel Lojistik’ten dry porta 200 milyon lira yatırım

Ahmet YİĞİT



MERSİN - İç ve dış pazarlara taşıma hizmeti sağlayan Yüksel Lojistik yeni yatırımlarla iş hacmini yükseltmeyi hedefliyor. Dijitalleşmeyle araçlardan merkeze direkt veri akışı sağlayarak kar-zar hesaplamaları için yeni yazılımlar geliştiren firma, yakın zamanda kar oranını yüzde 30 artırmak istiyor. Geçtiğimiz yıl filosuna yeni araçlar kazandıran Yüksel Lojistik, 100 dönümlük arazide gümrüklü antrepoları da içerisinde barındıran dry port kuruyor. Rusya-Ukrayna savaşını fırsata çevirerek 200 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında, mevcut istihdama ek olarak 150 kişiye iş olanağı sağlanacak.

“Ambargoyu fırsata çeviriyoruz”

Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye’de lojistik sektörünün hareketlilik yaşadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kemal Yüksel, “Bulunduğu jeopolitik konumu iyi değerlendiren Türkiye bu savaştan sonra yaşanan krizleri fırsata çevirdi. Dünya ülkelerinin uyguladığı ambargolardan dolayı Rusya’ya giden ve çıkan yükler Türkiye’ye uğruyor, burada sevk irsaliyeleri değişiyor. Rusya ve yandaşı ülkelerin bu süreçte Türkiye’ye olan bağımlılığı arttı. Biz de bu durumu lehimize çevirmek için dry port projemizi hayata geçiyoruz” dedi.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra Mersinli lojistikçilerin önemli bir görev üstlendiğini aktaran Yüksel, artan yoğunluğa rağmen taşımada fiyat artışına gitmemeye çalıştıklarını söyledi. Yüksel, “Ülkemizin yaralarının sarılması, deprem bölgesinin tekrar ayağa kalkması için, elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Deprem bölgesine yardım malzemelerinin önemli bir kısmını ücretsiz taşıdığımız gibi, giden ticari yükler için de uygun fiyatlı tarife uygulamaya çalıştık” ifadelerini kullandı.