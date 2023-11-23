“Zincir marketlerin pazar günü kapanması esnafı güçlendirebilir”

MÜBERRA TAŞÇI/TOKAT

İstanbul’daki tüm marketlerin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi tarafından düzenlenen çalıştaya katılan tüm firmalar zincir marketlerin pazar günü kapanması konusunda anlaştı.

Tokat Bakkallar Manifaturacılar Ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya kararı değerlendirdi. Kaya, “Özellikle pandemiyle birlikte zincir marketler ve esnaf arasındaki rekabet iyice kızmıştı. Resmi kurumlar yapılan çalıştayın kararını uygulayarak, yerel esnafımızı güçlendirerek rekabet ortamını güçlendirmiş olacak. Perakende yasası genişletmeli. Mesafe kuralı, hafta içi saat uygulaması ve kırtasiye, elektronik gibi ürünler kısıtlama ile desteklenmeli. Devletimizin kurumlarını bu konuyu bir an önce çözüme kavuşturmalı” dedi.