Ankara’da değirmen makineleri için eğitim merkezi kuruluyor

ANKARA (EKONOMİ) - Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde “Değirmencilik ve Ekmek, Makarna, Bisküvi Eğitim Merkezi” kuruyor.

Yazılı açıklama yapan DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, bunun dünyada ve Türkiye’de ilk olduğunu belirtirken, sektör açısından da devrim niteliğinde bir proje olduğunu ifade etti.

Kurs merkezinin Türkiye’nin değirmencilik ve gıda teknolojisi alanındaki liderliğini pekiştireceğinin altını çizen Demirtaşoğlu, DESMÜD üyelerinin 2023 ihracatının 3.5 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

Başarının sürdürülmesi ve global güç olmak adına çalıştıklarını vurgulayan Zeki Demirtaşoğlu,

“Değirmen makineleri üretimi de dahil olmak üzere, tarımsal ve endüstriyel hammaddelerin işlenmesinde kullanılan makineleri üreten DESMÜD, dünyanın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri konumunda” diye konuştu.

Planlanan kurs merkezi ile ilk 5 yılda ihracat rakamının 8 milyar dolara ulaşması hedeflediklerini dile getiren Demirtaşoğlu, sektördeki etki ve katkılarını artırarak liderliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Açılacak merkezde uluslararası standartta eğitim verileceğini belirten Demirtaşoğlu, burada Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Latin Amerika, Orta Doğu ve diğer ülkelerden gelen kursiyerlere de eğitim imkanı sunacaklarını anlattı.

Demirtaşoğlu, Türkiye'deki 25,000 fırın, 90,000 pastane ve unlu mamul sektöründe çalışan 200000’i aşkın çalışan beyaz ve mavi yaka personeline verilecek eğitimin, küresel ölçekte etkiye sahip olduğuna değindi.