Avrupa'nın en çok yükselen hissesi “savunma”dan oldu!

Avusturyalı dizel motor üreticisi Steyr Motors AG, 2024 yılında hisselerinde yüzde 288'lik bir artışla Avrupa'nın en iyi performans gösteren hisse senetlerinden biri oldu. Şirket, artan savunma harcamalarıyla birlikte üretimini iki katına çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu açıkladı.

Savunma harcaması etkisi geriden geliyor

Steyr Motors, 2023 yılında elde ettiği 41,7 milyon Euro’luk gelirin yüzde 61’ini savunma sanayine yönelik teslimatlardan sağladı. Şirket CEO’su Julian Cassutti, bu oranın önümüzdeki yıllarda daha da artmasını beklediklerini belirtti. Avrupa’daki savunma harcamalarının etkisinin ise önümüzdeki yıl hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

144 milyon Euro getiri

Steyr Motors’un hisseleri, Bloomberg tarafından derlenen verilere göre yüzde 288 oranında artarak büyük Avrupa şirketleri arasında en iyi performansı sergiledi. Bu yükseliş, şirketin çoğunluk sahibi Alman yatırım fonu Mutares SE’ye 144 milyon Euro’nun üzerinde bir getiri sağlamasını mümkün kıldı.

Şirket, 2024 yılı için yaklaşık yüzde 40 ciro büyümesi hedefliyor ve üretim kapasitesini önemli bir yatırım yapmadan en az iki katına çıkarabileceğini öngörüyor. Cassutti, "Bu milyarlar henüz bize ulaşmadı, ancak önümüzdeki on yıl boyunca bundan faydalanacağımızdan eminiz" dedi.

Üretim kapasitesi

Steyr Motors, Alman savunma devi Rheinmetall AG ile önemli bir anlaşma imzalayarak Avrupa’daki askeri projelere tedarik sağlıyor. Hauck Aufhaeuser tarafından yayımlanan bir rapora göre, bu anlaşma İtalya'nın 132 adet Panther savaş tankı siparişiyle ilgili motor üretimini kapsıyor.

Şirketin gelecekteki potansiyel projeleri arasında Polonya’nın sipariş ettiği Güney Kore yapımı K2 tankları için motor tedariki de bulunuyor. Steyr Motors, askeri araçlar, tanklar ve savaş botları için özel dizel motorlar ve güç üniteleri üretiyor.

Büyüme potansiyeli yüksek

Steyr Motors şu anda haftada dört gün tek vardiya sistemiyle üretim yapıyor. Şirket, bu çalışma düzeniyle üretim kapasitesini artırmak için önemli bir fırsata sahip olduğunu vurguluyor. Cassutti, üretim tesisini genişletmeye veya büyük çaplı işe alımlar yapmaya gerek kalmadan üretimi iki katına çıkarabileceklerini ifade etti.

Steyr Motors piyasa stratejisi

2001 yılında Avusturyalı Steyr-Daimler-Puch holdinginin bir yan kuruluşu olarak kurulan Steyr Motors, 2022’de Münih merkezli Mutares tarafından satın alındı ve 2023 yılında Frankfurt Borsası'na kote edildi.

Şirketin 2024 yılına ait finansal sonuçlarını 18 Mart’ta açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar, Avrupa’daki savunma harcamalarındaki artışın şirketin performansına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.