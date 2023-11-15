AYSAD: Müşterinin kaçmaması için kaliteye yönelmemiz gerekiyor

Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

69. AYSAF, sektörün çatı kuruluşu AYSAD ve Artkim Fuarcılık işbirliğiyle dünyanın dört bir yanından gelen ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerinin de aralarında olduğu 30’dan fazla iş kolunu bir araya getiriyor.

Bu yıl 23 bin metrekarelik alanda 55’i yabancı olmak üzere 371 firmanın katılım gösterdiği AYSAF'ı Özbekistan’dan Portekiz’e, İtalya’dan Bulgaristan’a çok sayıda ülkeden alım heyeti ziyaret etti. Fuar, 18 Kasım'a kadar açık olacak.

“Türkiye 378 milyon çift ile 4. sırada”

Fuarın açılışında konuşan Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, 2022'de dünya ayakkabı üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artışla 23,9 milyar çifte ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Dünyadaki ayakkabı üretiminin yüzde 88’i, 10 ülkeden oluşan bir grup tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye 378 milyon çift ile 4. sırada. Ayakkabı gibi emek yoğun endüstriler, gelişmek, artan iş gücü maliyetleri karşısında yenik düşmemek için otomasyonu artırmak zorunda. Son derece kapasiteli üreticilerimiz var. Müşterinin kaçmaması için kalite ve istikrar sorunlarını çözmemiz ve katma değerli ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Yerli ile yere basın. Ben evdeki yerli olmayan bütün ayakkabıları attım. Herkes en az iki yıl aynı şekilde davranır, yerli mallara önem verirse sektörümüzdeki sorunları çok daha rahat aşacağımıza inanıyorum."