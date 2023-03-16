Bakanlık ve sanayici, zarar hesabını birlikte yürütüyor

Canan SAKARYA

Deprem bölgesinde organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden hasar tespiti yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa Birliği fonlarından finans teminini sağlayacak altyapıyı oluşturdu. Doğalgaz ticaretinde tam serbestleşmeyi getiren, organize sanayi bölgelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Sanayi Komisyonunda kabul edildi. Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında deprem nedeniyle bölgede zarar gören fabrika ve küçük sanayi sitelerinin durumu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen son verileri paylaşan Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, OSB’lerdeki 14 fabrikanın yıkıldığını; 166 fabrikanın ağır, 152 fabrikanın ise orta hasarlı olduğunu bildirdi. Altunyaldız, küçük sanayi sitelerinde (KSS) ise bin 413 iş yerinin yıkıldığı, 2 bin 970 iş yerinin ağır, bin 172 iş yerinin orta hasarlı olduğu bilgisini paylaştı.

Yurtdışı finansman için altyapı hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, deprem bölgesinde hem OSB’ler hem KSS’lerde, TSE, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajanslarının yer aldığı bir ekiple bütün tesislerde inceleme yaptıklarını kaydetti. Çalışmaya ODTÜ ve İTÜ’den öğretim üyelerini de katıldığını anlatan Büyükdede, “Tamamen firmalarımızın portresini çıkarmış durumdayız, zarar ziyan hesaplarını da sanayicimizle birlikte yapıyoruz” dedi. Büyükdede, gerek Dünya Bankası gerek Avrupa Birliği fonları gerekse uluslararası fonlardan finans temini konusunda gerekli altyapıyı hazırladıklarını söyledi.

Hızla çelik konstrüksiyona geçilmeli

Büyükdede, depremden etkilenen sanayi tesislerine ilişkin tespitlerini aktarırken prefabrik kolonlu, prefabrik makaslı tesislerde çökmenin daha fazla olduğunu, çelik konstrüksiyon çatılara geçilmesi gerektiğini söyledi. Fabrikalarda yeni inşaat tekniklerine geçilmesinin zorunluluğuna dikkat çeken Büyükdede, bina yapısıyla ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Deprem sonrası OSB’lerde personelin bölgeden gittiğini belirterek, “Şu anda personeli geri getirmenin bir çaresine bakmamız gerekiyor, daimî konutlar yapılıncaya kadar onları bir süre uygun bir mekânda yaşatmamız gerekiyor. Birçok sanayi ticaret odamız, sivil toplum kuruluşlarımız devreye girdi, herkes konteyner yaptırıyor veya ithal ediyor. Biz mevcut organize sanayi bölgeleri alanının içerisinde çalışanlar için bir konteyner kent yapıyoruz, planladık ve başladık” dedi.