Değirmencilerin yeni hedef pazarı Rusya

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin ihracat yıldızları arasında yer alan yerli un, yem, tahıl işleme makineleri ve değirmen üreticileri, 130 milyon tonluk tahıl rekoltesine sahip Rus üreticilerle İDMA Rusya’da buluştu. Üretiminin yüzde 90’ını ihraç ederek küresel pazarda Çin’in ardından ikinci sırada yer alan yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticileri, kendi tahılını işleme ve bitmiş ürüne dönüştürme kararı alan Rusya’yı hedef ihracat pazarı olarak belirledi. 300 milyon dolarlık ihracat hedefiyle başkent Moskova’da 30 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında 3.000 profesyonel ile fuarda bir araya gelen 100 marka, en yeni teknolojilerini Rus alıcılarla buluşturdu. Fuar, yeni tesis kuracak yatırımcıları, mevcut tesislerinin kapasitelerini büyütmek isteyen üreticileri ve sektörün tüm temsilcilerini bir araya getirirken aynı zamanda Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne de ev sahipliği yaptı. Sektörün dünyadaki en büyük fuarlarını hayata geçiren İDMA, yerli üreticilerin dünya ihracatında Rusya’da düzenlenen fuar ile ilk sırada yer almasına ivme kazandırması bekleniyor.

Fuar yeni yatırım ve makine yenilemek isteyenleri ağırladı

İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, özellikle tahıl ve bakliyat üretiminde son yıllarda uyguladığı politikalarla geçtiğimiz 10 yılda yüzde 118’lik bir rekolte artışı yaşayan Rusya’nın hayvancılık sektöründe de önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Rusya’nın tahıl, bakliyat ve yem pazarının büyüklüğünün yanı sıra, Uzakdoğu ve Orta Asya bölgelerine olan coğrafi yakınlığı da göz önünde bulundurulduğunda yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticileri için büyük potansiyel barındırdığına vurgu yapan Kalkan, “Bu büyük pazarda yeni tesisler kurmayı planlayan üreticileri ve hali hazırda üretim yapan ancak tesislerinin makine parkurlarını yenilme ihtiyacı duyan üreticileri, Rusya’nın en etkili sivil toplum kuruluşları ve birlikleriyle kurduğumuz temaslar sayesinde İDMA Rusya’da ağırladık. Dünyanın en önemli üreticileri arasında yer alan yerli değirmen, makine, silo üreticilerini Moskova Crocus Fuar Merkezi’nde sektör profesyonel ile buluşturarak ülkemizin ihracat rakamlarına pozitif katkı sağladığımız için gururluyuz. Yerli üreticilerimizin dünyaya açılan kapısı olmaya devam ederek, Endonezya, Batı Afrika ve Latin Amerika’da düzenleyeceğimiz İDMA fuarlarıyla sektöre yeni pazarlarla ihracat hacmini büyütmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Bölgenin önemli tahıl merkezi olması sebebiyle yerli un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmen üreticileri için İDMA Rusya’nın öneminin altını çizen Kalkan, “Türkiye’den ve Rusya’da önemli kurumların, akademisyenlerin ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen zirvede değerlendirilen konular tüm dünyanın ilgisini İDMA Rusya’ya çevirdi. Sektöründe dünyanın en büyük fuarlarını organize eden İDMA, İDMA Rusya’da olduğu gibi sektöre yön vermeye, gelecek perspektifl erini oluşturmaya ve yeni hedefl er belirlemeye devam edecek” dedi. Alapros Bölge Satış Temsilcisi Abdulhakim Arslan, sektörel olarak Rusya’da yapılan ilk fuar olması açısından değerli bir fuar olduğunu aktararak, şunları söyledi: “Fuara sektörel anlamda gelen ziyaretçilerin ilgisi ve işle olan alakaları memnun edici seviyedeydi. Fuara gelen ziyaretçilerin mevcut fabrikalarının var olduğundan anlaşılıyor. Burada ciddi bir potansiyel olduğu görülüyor ve bunun değerlendirilmesi tamamen biz Türk firmalarının elinde. Burada düzenlenen fuarlara ne kadar katılırsak ona göre geri dönüşümlerin olacağına inanıyorum.”

Tahılın geleceği zirvede ele alındı

Fuarla eş zamanlı olarak Rusya’nın en önemli kurumlarının katılımıyla Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan İDMA Rusya, dünya tahıl üretiminin ve endüstrisinin geleceğini, sektörün tüm paydaşlarıyla değerlendirildi. Türkiye’den Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) ve Rusya’dan Uluslararası Endüstri Akademisi’nin ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği’nin birlikte düzenlenen Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’nde; yeni dönemin tahıl, bakliyat, yem politikaları ve stratejileri masaya yatırıldı. Zirvede TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Uluslararası Endüstri Akademisi Başkanı V. A. Butkovsky ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği Başkanı Igor Sviridenko gibi sektörün önemli isimleri yeni dönemin tahıl, bakliyat, yem politikalarını ve stratejilerini değerlendirdi.

Türk makineleri, AB üzerinden Rusya'ya gidiyor

Rusya’ya değirmen makineleri alt sektörünü getirerek güçlü yanlarını paylaştıklarını ifade eden Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz, Rusya’nın son 9 ayda makine ihracatında ilk üç ülke arasında yer aldığını ve 950 milyon doları aştığını söyledi. Türkiye’nin tarım makinalarında dünyanın en iyisi olduğunu dile getiren Yılmaz, Rusya’nın Avrupa’dan aldığı ürünlerin Türkiye’den gelen makineler olduğuna dikkat çekti. Rusya’nın bu makineleri Türkiye’den alması her iki ülke için kazanç olacağını belirten Yılmaz, Rusya’nın Türkiye’den değirmen makineleri ihracatında 9’uncu sırada yer aldığını açıkladı.