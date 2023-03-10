ABD'de çelik ithalat izinleri azaldı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI), ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı İzleme ve Analiz (SIMA) verilerine dayandırarak yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayında ABD'ye çelik ithal izni başvurularının 2 milyon 186 bin ton olduğunu, bunun Ocak ayındaki 2 milyon 498 bin tonluk izin miktarına göre yüzde 12.5 oranında bir düşüşü yansıttığı belirtildi.