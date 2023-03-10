ABD'de çelik ithalat izinleri azaldı
ABD'de çelik ithalat izinleri Şubat ayında bir önceki aya göre göre yüzde 12.5 düştü
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Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI), ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı İzleme ve Analiz (SIMA) verilerine dayandırarak yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayında ABD'ye çelik ithal izni başvurularının 2 milyon 186 bin ton olduğunu, bunun Ocak ayındaki 2 milyon 498 bin tonluk izin miktarına göre yüzde 12.5 oranında bir düşüşü yansıttığı belirtildi.