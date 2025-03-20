Borçelik’in yatırımları 530 milyon doları aştı

MURAT KÜÇÜK

600 bin tonu soğuk sac ve 900 bin tonu galvanizli sac olmak üzere toplam 1,5 milyon tona ulaşan Borçelik, 530 milyon dolarlık tesisleşme yatırımı yaptı. Kerim Çelik markası ile çelik servis merkezi hizmeti de sunan şirket, yılda 500 bin ton metal işleyebiliyor. Borusan Holding ve dünya devi ArcelorMittal ortaklığı ile Gemlik’teki 240 bin metrekarelik tesislerinde üretim yapan Borçelik, yaklaşık bin 200 kişiyi istihdam ediyor. Türkiye’de otomotiv görünür yüzeyi için sac üretebilen ilk firma olduklarını hatırlatan Borçelik İcra Kurulu Üyesi Güvenç Temizel, otomotiv, beyaz eşya, radyatör ve lokomotif gibi katma değeri yüksek sektörlere malzeme tedarik ettiklerine dikkat çekti.

İhracatın toplan satışların yüzde 25’ini oluşturduğunu söyleyen Temizel, 2024 yılını rekor satış ile kapattıklarını aktardı. Çelik endüstrisinin asli müşterisi olan sektörlerdeki talep daralmasının sektörü etkilediği dile getiren Temizel, “2025 yılının ilk yarısında, 2024’ten kalan zorlukların devam edeceğini öngörüyoruz. Sektörün yılın ikinci yarısından itibaren toparlanmasını bekliyoruz” dedi. Sürdürülebilir üretimi merkeze koyduklarını ve bu doğrultuda yatırımlar yaptıklarını belirten Temizel, “2024 yılında, 2021 yılına kıyasla ürün başına Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızda yüzde 6 azalma sağladık. Tavlama hattında HNX>H2'ye dönüşümü ile hem elektrik hem de doğalgaz kaynaklı emisyonlarımızı azalttık. Hammadde alırken hurda rotalı sıcak sac kullanımını artırarak karbon ayak izimizi daha da azaltmaya çalışıyoruz. 2021 yılına kıyasla su kullanımımızı da yüzde 7 azalttık” dedi. GES yatırımlarına hız verdiklerine dikkat çeken Temizel, “Gemlik tesisimizde pilot güneş enerjisi santrali (GES) uygulamamız devreye girdi. Manisa tesisimizde ise ihtiyacımızın 2 katı elektrik üretip şebekeye satıyoruz. Ayrıca, rüzgâr enerjisi yatırımı çalışmalarımıza da başladık” açıklamasını yaptı.

“Yeşil dönüşümü fırsat olarak görüyoruz”

Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) uzantısı olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması için önemli adımlar attıklarını dile getiren Temizel, “Önümüzdeki yıldan itibaren devreye girecek finansal yükümlülükler, karbon ayak izimizi azaltma ve daha sürdürülebilir üretim modellerine geçişimizi hızlandırıyor. Borçelik olarak bu dönüşümü bir zorunluluktan ziyade sektörümüzü daha sürdürülebilir hale getirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin en büyük pazarlarından biri olduğundan AB ile uyumlu bir dönüşüm stratejisi benimsemek, uzun vadede hem sektörümüz hem de ülkemiz için büyük avantaj sağlayacaktır” dedi.