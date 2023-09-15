Çelik şirketine 500 milyon sterlinlik destek

Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu teşvikin şirketin Galler’deki çelik üretim tesisinin çevreci modernizasyonunda kullanması amacıyla sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Hükümet, Tata Steel ile Port Talbot'ta daha çevreci (yeşil) bir şekilde çelik üretimine yatırım yapılması, Galler'deki çelik üretiminin ve vasıflı işlerin geleceğinin korunması yönündeki teklifini kabul etti.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, teşvik edilecek çevreci çelik üretimi modeliyle, ülkede karbon salımının yüzde 1,5 seviyesinde azaltılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Tesis için tahsis edilen finansman ile çelik üretiminde çalışan yaklaşık 8 bin kişinin istihdam pozisyonlarının korunduğu da kaydedilen açıklamada, Tata Steel’in de söz konusu modernizasyon için yaklaşık 750 milyon sterlin yatırım yapmasının beklendiği belirtildi.