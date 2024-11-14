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Demir cevheri, artan arz ve zayıflayan çelik görünümü ile geriledi

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları, Çin'in emlak sektörüne yönelik yeni teşviklerin kayıpları sınırlamasına rağmen, zayıf çelik piyasası görünümü nedeniyle arzın sağlam kalmasıyla geriledi.

Haber Merkezi
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Demir cevheri, artan arz ve zayıflayan çelik görünümü ile geriledi
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 1,44 düşüşle 755,5 yuan/ton (104,32 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, TSİ 06.45'te yüzde 1,21 düşüşle 99,35 dolar/tondan işlem gördü.

Arz artınca fiyatlar geriledi

Analistler, demir cevheri fiyatlarının arzın artmaya devam etmesiyle düştüğünü belirtti.

Avustralya'nın önde gelen Port Hedland terminalinden yapılan sevkiyatların ekim ayında 45,6 milyon tona ulaşarak bu yılın toplamını son dört yılın en yüksek seviyesine çıkardığını belirten analistler, Avustralya hükümetinin 2024 yılında ihracatın yüzde 1,9 artışla 908 milyon tona çıkmasını beklediğini de kaydetti.

Çin'in başlıca limanlarında çelik üretim malzemesi stoklarının artmasının, ithal demir cevheri fiyatlarının ve talebinin bu yılın başından beri gösterdiği düşük performansla tam bir tezat oluşturduğu belirtildi.

Çin, dün konut ve arsa işlemlerine yönelik vergi teşviklerini açıklayarak, talebi arttırmak ve geliştiricilerin mali zorluklarını hafifletmek suretiyle krizin vurduğu emlak piyasasını desteklemeyi amaçladı.

Emlak piyasası Çin'in en büyük çelik tüketicisi

Emlak piyasası, 2021'den bu yana devam eden kriz nedeniyle sektörün düşen payına rağmen Çin'in en büyük çelik tüketicisi olmaya devam ediyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,51 ve yüzde 1,85 düşüşle önceki seanstaki kazançlarını azalttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,95, filmaşin yüzde 0,36 ve paslanmaz çelik yüzde 0,86 geriledi.

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