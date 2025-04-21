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Demir fiyatları doların desteğiyle yükseliyor

Demir cevheri, dirençli Çin talebi ve dolardaki zayıflıkla yükseldi.

Haber Merkezi
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Demir fiyatları doların desteğiyle yükseliyor
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Vadeli demir cevheri fiyatları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret geriliminin kazançları sınırlamasına rağmen, kısa vadeli cevher talebi ve zayıflayan doların desteğiyle kayıplarını azalttı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.44'te yüzde 0,78 artışla 712 yuan/tondan (97,70 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 1,23 artışla 98,7 dolar/tondan işlem gördü.

Bir analist, talep tarafında sıcak metal üretiminin yüksek seviyede olduğunu ve terminal talebinin dirençli olduğunu söyledi.

Danışmanlık şirketi Mysteel, bir notunda “Çin'in bağımsız elektrik ark ocaklı (EAF) çelik üreticilerinin üretimi 10 haftadır art arda yükseliyor” dedi.

Bugün döviz sepeti karşısında 98,623 USD ile son üç yılın en düşük seviyesine gerileyen zayıf ABD doları da fiyatlara bir miktar destek sağladı.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin bir anlaşmaya varabileceğine dair iyimserliğini ifade ederek ABD ve Çin arasındaki kısasa kısas gümrük vergilerinin sona erebileceğinin sinyalini verdi.

Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, cumartesi günü Washington'u Pekin ile ortak bir zemin aramaya çağırırken, Çin'in tırmanan ticaret savaşında misilleme yapmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.

Analistler, tarife politikalarında gevşeme işaretleri olsa da tarife endişelerinin orta vadede Çin çelik ihracatının görünümü üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,95 ve yüzde 0,42 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,5 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,56 yükselirken, filmaşin yüzde 0,27 düştü ve paslanmaz çelik yüzde 0,47 geriledi.

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