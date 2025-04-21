Hindistan, Çin’den gelen ucuz çeliğe set çekiyor

Hindistan'ın Çin ve diğer ülkelerden yapılan ucuz ithalattaki artışı engellemek için çelik ithalatına yüzde 12'lik geçici bir tarife uygulamaya hazırlandığı bildirildi.

Bir kaynak yaptığı açıklamada, hükümetin vergiyi mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe koyacağını söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ham çelik üreticisi olan Hindistan, geçici hükümet verilerine göre, 2024/25 mali yılında üst üste ikinci kez net nihai çelik ithalatçısı oldu ve sevkiyatlar son dokuz yılın en yüksek seviyesi olan 9,5 milyon tona ulaştı.

Geçtiğimiz ay, federal ticaret bakanlığına bağlı Ticari Çözümler Genel Müdürlüğü (DGTR), ucuz ithalatı durdurma çabalarının bir parçası olarak bazı çelik ürünlerine 200 gün süreyle yüzde 12 gümrük vergisi uygulanmasını tavsiye etti.

Tavsiye kararı, geçen yıl aralık ayından bu yana dizginlenemeyen ithalatın Hindistan'ın yerli çelik endüstrisine zarar verip vermediği konusunda yürütülen bir soruşturmanın ardından geldi.

Hindistan'ın Çin, Güney Kore ve Japonya'dan yaptığı nihai mamul çelik ithalatı mart ayında sona eren mali yılın ilk 10 ayında rekor seviyeye ulaştı.

Çin, Güney Kore ve Japonya'dan yapılan ithalat Hindistan'ın toplam mamul çelik ithalatının yüzde 78'ini oluşturdu.

Ucuz çelik akını Hindistan'ın küçük üreticilerini operasyonlarını küçültmeye ve işten çıkarmaları düşünmeye zorladı.

Üyeleri arasında JSW Steel ve Tata Steel'in de bulunduğu önde gelen çelik üreticileri kuruluşu, Steel Authority of India ve ArcelorMittal Nippon Steel India ile birlikte ithalatla ilgili endişelerini dile getirmiş ve kısıtlama çağrısında bulunmuştu.