Demir cevheri fiyatları endişelerle yükseldi

Vadeli demir cevheri kontratları, ABD'nin gümrük tarifeleri öncesinde ticaret savaşı endişelerine karşı koyan önemli çelik üretim bileşenine yönelik esnek mevsimsel taleple güçlendi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.57'de yüzde 1,15 artışla 792 yuan/tona (108,95 dolar) çıktı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 0,09 düşüşle 102,8 dolar/tona geriledi.

Analistler, çelik üretiminin genel olarak arttığını ve geçen yıla göre yükseldiğini belirtti.

Steelhome verilerine göre, Çin'deki limanlarda toplam demir cevheri stokları 28 Mart itibariyle haftalık yüzde 0,65 düşüşle 137,6 milyon tona geriledi.

Ayrıca, Çin'de fabrika faaliyetlerinin mart ayında son dört ayın en hızlı artışını kaydetmesi, güçlü talep ve güçlü ihracat siparişleri ile desteklendi ve Çin hisse senetlerinin dün yükselişle kapatmasına neden oldu.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yeni gümrük vergileri uygulayacağını doğruladı, ancak ticaret engellerinin boyutu ve kapsamı hakkında ayrıntı vermedi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,55 ve yüzde 1,17 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yükseldi. İnşaat demiri yüzde 0,7, sıcak haddelenmiş rulo ve filmaşin yüzde 0,6 ve paslanmaz çelik yüzde 0,89 yükseldi.