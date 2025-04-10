Demir fiyatları 5 ayın en düşüğünde!

Dalian'da demir cevheri, ABD ve Çin arasında tırmanan ticari gerilimlerin, Nisan ayındaki en yoğun inşaat döneminde çelik üretimine yönelik mevsimsel talepten gelen desteğe karşı koymasıyla üst üste üçüncü seansta da düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, yüzde 3,15 düşerek 738,5 yuan/ton (100,73 dolar) seviyesinden kapandı.

Seansın başlarında fiyatlar 735,5 yuan/ton ile 19 Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 3,14 düşüşle 94,55 dolar/tona geriledi.

Bir analist “Demir cevheri vadeli işlemleri, dünyanın en büyük iki süper gücü arasındaki kısasa kısas ticaret önlemlerine şaşırtıcı olmayan bir şekilde tepki verdi” dedi.

Pekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara yüzde 50 ek vergi tehdidinde bulunmasının ardından ABD'den ithal edilen mallara uyguladığı yüzde 34'lük gümrük vergisini geri çekme çağrılarını reddederek “sonuna kadar mücadele” sözü verdi.

Yeni vergi, uygulanması halinde, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı toplam vergiyi yüzde 104'e çıkarabilir.

ABD'nin beklenenden yüksek gümrük vergilerinin imalat sanayinde çelik talebini etkileyebileceği ve küresel talep için genel görünümün düştüğü belirtildi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 4,68 ve yüzde 4,08 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,3, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,9, paslanmaz çelik yüzde 1,2 düştü ve filmaşin yatay işlem gördü.