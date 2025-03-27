Demir fiyatları, ABD’nin yeni gümrük vergileri endişesiyle güçlendi

Vadeli demir cevheri fiyatları, Çin'deki mevsimsel çelik talebinin ABD'nin yeni gümrük vergilerinin yol açtığı ticaret savaşı endişelerine ağır basmasıyla güçlendi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 05.54'te yüzde 1,28 artışla 789 yuan/tondan (108,67 dolar) işlem gördü.

Seansın başlarında fiyatlar 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 792 yuana ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,77 artışla 103,15 dolar/ton oldu.

Analistler, mart ve nisan aylarındaki geleneksel inşaat sezonunun toplam çelik tüketiminde mevsimsel bir toparlanmaya yol açtığını ve kısa vadede fiyatları desteklediğini belirtti.

Analistler, yine de gümrük vergisi belirsizliğinin emtia piyasaları üzerinde baskı yarattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, TikTok'u satmak üzere Çinli ByteDance ile bir anlaşma yapmak için Çin'e uygulanan gümrük vergilerini azaltmaya istekli olduğunu söyledi.

Buna rağmen Trump dün, önümüzdeki haftadan itibaren ithal otomobil ve hafif kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklayarak, Trump'ın hızlı gümrük vergisi tehditleri ve zaman zaman geri adım atmasının neden olduğu belirsizlikle zaten sarsılan küresel otomobil endüstrisine şok dalgaları gönderdi.

Bu arada, Çin'in sanayi karları 2025 yılının ilk iki ayında süregelen deflasyonist baskılar ve ABD ile tırmanan ticaret savaşı nedeniyle geriledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,93 ve yüzde 1,4 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yatay seyretti. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,2 düşerken, filmaşin yüzde 0,29 geriledi, paslanmaz çelik yüzde 0,15 değer kazandı ve inşaat demiri yatay işlem gördü.