Demir fiyatları gümrük vergisi endişeleriyle yükselişte

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de çelik üretiminin temel bileşenine yönelik talebin ABD'nin gümrük vergisi endişelerine ağır basmasıyla güçlendi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.55'te yüzde 1,97 artışla 776 yuan/tona (106,90 dolar) yükseldi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Nisan ayı demir cevheri, yüzde 1,49 artışla 101,4 dolar/tona yükseldi.

Danışmanlık şirketi Mysteel, “Çin'in bağımsız elektrik ark ocaklı (EAO) çelik üreticileri arasındaki üretim, yurtiçi çelik talebindeki sürekli toparlanmaya yanıt olarak bu hafta daha da arttı” dedi.

Analistler, tipik olarak demir cevheri talebini ölçmek için kullanılan sıcak metal üretiminin bir önceki aya göre önemli ölçüde arttığını ve imalat çeliği talebinin yüksek kaldığını belirtti.

Bu arada, Çin Başbakanı Li Qiang, dün Pekin'de düzenlenen bir iş forumunda, Çin'in ABD'nin yeni gümrük vergilerine hazırlandığı bir dönemde, ülkeleri “artan istikrarsızlık ve belirsizlikle” mücadele etmek için pazarlarını açmaya çağırdı.

Analistler, Pekin'in eski çelik kapasitesini ortadan kaldırmak için bir tazminat sistemi oluşturmak üzere ilgili fonları kurmayı düşündüğünü kaydetti.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,69 ve kok kömürü yüzde 1,81 yükseldi.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi yükseldi. İnşaat demiri yüzde 1,07, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,4, filmaşin yüzde 0,8 değer kazanırken, paslanmaz çelik yüzde 0,22 düştü.