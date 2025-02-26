Demirde ABD-Çin gerilimi

Vadeli demir cevheri fiyatları, Çin'in çelik ihracatı görünümünün zayıflaması ve ABD ile Çin arasında artan ticari gerilimlerin etkisiyle üçüncü seansta da geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.01'de yüzde 0,61 düşüşle 815 yuan/ton (112,29 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 0,3 artışla 106,35 dolar/ton oldu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çin'in stratejik alanlardaki yatırımlarına yönelik kısıtlamaları artırmayı amaçlayan bir memorandum imzalayarak Çin hisse senetlerinin dün tökezlemesine neden oldu.

Analistler, Vietnam ve Güney Kore tarafından uygulanan ek vergiler nedeniyle Çin'in doğrudan çelik ihracatının etkileneceğini ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağını belirtti.

ABD doları, bugün başlıca rakipleri karşısında 11 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Çinli danışmanlık şirketi Lange Steel, Çin Demir ve Çelik Endüstrisi Birliği'nin istatistiklerine dayanarak, Çin'de önemli çelik işletmelerinin günlük ham çelik üretiminin aylık yüzde 0,8 artışla 2,151 milyon tona ulaştığını, günlük ortalama çelik üretiminin ise aylık yüzde 4,2 artışla 2,037 milyon tona yükseldiğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,46 ve yüzde 0,33 düşüş gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yatay seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,76 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1 yükselirken, paslanmaz çelik yüzde 0,53 ve filmaşin yüzde 0,06 geriledi.