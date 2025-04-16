Demirde endişelerin artmasıyla fiyatlar düştü

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'de açıklanan bir dizi olumlu verinin, Çin'in ABD gümrük tarifelerinin etkisine karşı daha fazla teşvik önlemi alması ihtimaline ilişkin endişeleri artırmasıyla düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,92 düşüşle 702,5 yuan/tondan tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, TSİ 06.45'te yüzde 1,73 düşüşle 97 dolar/tona geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,4 büyüyerek tahminleri aştı ve güçlü tüketim ve sanayi üretimi ile desteklendi.

Ayrıca, Çin'in yeni konut fiyatları mart ayında bir önceki aya göre değişmedi ve fiyatların aylık bazda yüzde 0,1 düştüğü şubat ayına göre hafif bir iyileşmeye işaret etti.

Piyasa, dünyanın iki süper gücü arasında yoğunlaşan ticaret savaşının ortasında Pekin'in yıllık büyüme hedefine ulaşmak için agresif teşvikler uygulamasını bekliyordu, ancak bu umutlar bir miktar azaldı ve demir piyasası üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Çelik üretiminin ana hammaddesinin fiyatlarındaki zayıflık, arzın azaldığına ve talebin dirençli olduğuna dair işaretlere rağmen gerçekleşti.

Rio Tinto 2019'dan bu yana en düşük ilk çeyrek demir cevheri sevkiyatını bildirdi ve daha fazla hava aksaklığının 2025 tahminlerinin kaçırılmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

Brezilyalı madenci Vale, 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 4,5 düşüşle 67,7 milyon ton demir cevheri üretti.

Çin'in mart ayındaki ham çelik üretimi, yüksek marjlar ve güçlü ihracatın teşvikiyle bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttı.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,66 düştü ve kok kömürü yüzde 0,13 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 1,15, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,17, filmaşin yüzde 0,57 ve paslanmaz çelik yüzde 0,08 düştü.