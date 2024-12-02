Demirde yükseliş sınırlandı

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'deki iyimser fabrika verilerinin desteğiyle yükseldi, ancak talepteki duraksama işaretleri kazançları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.53'te yüzde 0,94 artışla 803,5 yuan/tona (110,67 dolar) yükseldi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, yüzde 0,41 artışla 104,45 dolar/ton oldu.

Çin'in fabrika faaliyetlerinin Kasım ayında son beş ayın en hızlı artışını gösterdiğini ve yurt dışından gelenler de dahil olmak üzere yeni siparişlerin üretimde güçlü bir artışa yol açtığını gösterdi.

Ancak analistler, soğuk havanın Çin'in kuzeyindeki inşaat faaliyetlerini sekteye uğratarak yukarı yönlü hareket alanını sınırlaması nedeniyle çelik üretiminin temel bileşenine olan talebin yumuşama işaretleri gösterdiğini söyledi.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede, bazı çelik üreticilerinin bir haftalık Çin Yeni Yılı tatili sonrasında üretim ihtiyaçlarını karşılamak için deniz yoluyla yük alımını tamamladığını belirtti. Ancak liman yüklerinin stoklanmasına henüz başlanmadığını da kaydetti.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,36 düştü ve kok kömürü yüzde 0,11 değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,3, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,77, filmaşin yüzde 0,52 yükselirken, paslanmaz çelik yüzde 0,8 geriledi.