Ereğli'nin ortağı ArcelorMittal'den, 5 milyar dolarlık kredi

Dünya'nın en büyük çelik üretici olan ve Ereğli Demir Çelik'in de yüzde 4,88 ortağı olan ArcelorMittal, Hindistan'da Nippon Steel Corp. ile kurduğu çelik üretimi ortak girişiminin üretim kapasitesini artırmak içinJapon bankalarından oluşan bir konsorsiyumla 5 milyar dolarlık bir kredi anlaşması yaptığını bildirdi.

ArcelorMittal, borcun AM/NS India JV'nin Hindistan'daki Hazira tesisindeki yıllık çelik üretim kapasitesinin 9 milyon tondan 15 milyon tona çıkarılmasını finanse etmek için kullanılacağını bildirdi. Ereğli'nin de ortağı olan ArcelorMittal, son zamanlarda Türk çelik üreticindeki paylarını satarak, şirketin borsadaki hisse fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasıyla gündeme gelmişti. ArcelorMittal'in, Ereğli Demir Çelik'te yüzde 4,88'lik bir payı bulunuyor.