Mega Metal Wire Fuarı'nda: 'Hızlı ve güçlü büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz'

Mega Metal, tel ve kablo endüstrisinin dünya çapındaki önemli etkinliklerinden Wire Fuarı'na katıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bakır tel sektöründe Avrupa ve Türkiye pazarı temsilcilerinden Mega Metal, 15-19 Nisan'da Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen fuarda, sektörün gereksinimlerine yönelik yenilikleri katılımcılara sundu.

Taleplere, sunduğu inovatif ürünlerle karşılık veren şirket, fuarda Hall 10 A70 numaralı stantta yer aldı.

Kablo sektörleri için üretimini yaptıkları çıplak, kalay kaplı ve gümüş kaplı oksijensiz bakır tel çözümlerini ziyaretçilerle paylaşan şirket, aynı zamanda bu ürünlerin özellikle zayıf akım kablo türlerinde iletken olarak tüketilen mono, çok telli, bükülü, rope ve bobin formundaki örneklerini de standında sergileme fırsatı buldu.

Fuarda heykeltıraş Halis Fırat tarafından yapılan ve şirketin standında sergilenen astronot heykeli ilgi çekti.

Bu yıl yüksek teknoloji gerektiren sektörlerin başında gelen havacılık ve uzay sanayiindeki gelişmelerin ve markanın bu alana yönelik geliştirdiği çözümlerinin vurgulandığı eser, standı ziyaret edenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, fuar süresince potansiyel iş ortakları ve müşterileri ile randevulu özel toplantılar düzenlediklerini ve bu toplantılarda, iş birliği fırsatları ile ortak projeleri değerlendirme şansını yakaladıklarını belirterek, fuarın kendilerine çalıştıkları sektörlerin büyüme oranları ve müşteri taleplerinin gelecek yıllardaki gelişimi hakkında büyük yol gösterdiğini aktardı.

Tam kapasiteyle çalışan fabrikalarında yüzde 50 kapasite artışına gidecek makine alım anlaşmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Turgut, "Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladığımız üzere fuarda yeni yatırımımızı duyurduk. Bu yatırım planıyla müşterilerimizin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacakları ilave iletken taleplerini kesintisiz bir şekilde karşılar durumda olmayı ve sektörün büyümesine katkımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amerika'daki şirket faaliyete geçti"

Turgut, fuarda Amerika'daki şirketlerinin faaliyete geçtiğini resmi olarak müşterileriyle paylaştıkları bilgisini vererek, "Bu süreci bekleyen Amerika orijinli başta olmak üzere birçok müşterimiz ve potansiyel alıcılar standımızı ziyaret etti. Bu firmalar ile gümüş kaplı bakır tel ve süper ince bakır tel başta olmak üzere yeni iş bağlantıları gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak yılın ilk çeyreğinde net kârlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 344 artırarak 138 milyon lira net kâr ettiklerine işaret eden Turgut, "Şirketimizin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 4 milyar 420 milyon TL olarak gerçekleşti. Esas faaliyet kârını ise yüzde 102 yükselten şirketimizin önümüzdeki dönemde de bu hızlı ve güçlü büyümeyi sürdürmesini hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.