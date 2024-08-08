Metallerde karışık görünüm

Bakır fiyatları, doların hafif zayıflamasının etkisiyle hafif yükseldi, ancak stoklardaki artış ve kötümser küresel büyüme görünümü fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.23'te %0,1 artışla 8.778,50 dolar/tona yükseldi. Ancak kontrat bu ay şu ana kadar %4,7 kayıpla haziran ayından bu yana art arda kaydettiği aylık düşüş serisini sürdürdü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır kontratı, LME'nin önceki seanstaki kaybının ardından %0,8 düşüşle 70.930 yuan/tona (9.889,02 dolar) geriledi.

Bir analist yaptığı değerlendirmede, "Küresel ekonomik büyüme döngüsü daha da aşağıya döndü. Bu, tüm piyasaların senkronize olabileceği ve birlikte hareket edebileceği anlamına geliyor. Artan görünür stoklar ve toparlanan işleme ve rafine etme ücretleri (TC/RC ile bakır boğalarının hiçbir hikayesi kalmadı" dedi.

Bu arada LME'nin bakır stokları dün, üç aydan kısa bir süre içinde neredeyse üç kat artarak 294.750 tona yükseldi. Son teslimatlar, Çin'e en yakın olan Güney Kore ve Tayvan'daki LME depolarına gönderildi.

Singapur'da demir cevheri 100 dolar/tonun altına düştü

Demir cevheri vadeli işlemleri, üçüncü seansta da kayıplarını sürdürdü. Singapur endeksi, Çin'de çelik üretimi kısıtlamaları konuşulmaya devam edilmesiyle birlikte 100 dolar/tonluk temel psikolojik seviyenin altına düştü.

Singapur Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, TSİ 05.43'te %1,18 düşerek 99,75 dolar/tona geriledi ve bu 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, %2,38 düşerek 739 yuan/tona (102,99 dolar) geriledi ve 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Analistler, Çin'in en büyük çelik üretim merkezi Tangshan'ın çelik üretimine sıkı kısıtlamalar getireceği yönündeki piyasa söylentilerinin piyasa duyarlılığını bozduğunu ve cevher fiyatlarını baskıladığını belirtti.

Tangshan'daki Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri bürosu, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Pekin, bu yıl ham çelik üretimini yönetmeye devam edeceğini açıkça belirtti ancak zamanlama ve ölçekle ilgili herhangi bir önemli ayrıntıyı henüz açıklamadı.

Temmuz ayında demir cevheri ithalatındaki artış, yüksek liman stokları ve büyük tedarikçilerden biri olan Brezilya'dan temmuz ayında demir cevheri ihracatındaki artışla yansıyan artan arz, piyasaya aşağı yönlü baskı ekliyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,97, sıcak haddelenmiş rulo %0,92, filmaşin %1,47 ve paslanmaz çelik %0,22 geriledi.