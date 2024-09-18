Temel metaller, Fed'in faiz kararı öncesinde düştü

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 07.54'te yüzde 0,6 düşüşle 9.314 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 0,3 artışla 74.340 yuan/tona (10.476,32 dolar) yükseldi.

Fed'in bu akşam dört yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Ancak, ABD perakende satışları ağustos ayında beklenmedik bir şekilde artarak ekonominin üçüncü çeyreğin büyük bir bölümünde sağlam bir zeminde kaldığını gösterdi.

Analistler, bu durumun Fed'in agresif bir faiz indirimine olan ihtiyacını azalttığını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçen hafta yetkilileri ülkenin yıllık ekonomik hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeye çağırdı ve bu durum, durgunlaşan ekonomik toparlanmayı desteklemek için daha fazla teşvik önlemi alınacağı beklentilerine yol açtı.

LME'de alüminyum yüzde 1,2 düşüşle 2.494 dolar/tondan, nikel yüzde 0,8 düşüşle 16.065 dolar/tondan, çinko yüzde 1,5 düşüşle 2.881,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,8 düşüşle 2.002 dolar/tondan ve kalay yüzde 1,6 düşüşle 31.350 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, güçlü arz beklentileri ve zayıf çelik talebi görünümüyle düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 4,33 düşüşle 673,5 yuan/ton (94,91 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri, TSİ 06.31'de yüzde 2,18 düşüşle 90,2 dolar/tondan işlem gördü.

Goldman Sachs, Çin'den gelen talebin istikrar kazanmasına rağmen piyasadaki arz fazlasını gerekçe göstererek 2024 yılının dördüncü çeyreği için demir cevheri fiyat tahminini düşürdü.

Analistlere göre, ağustos ayında Çin demir cevheri liman stokları son 29 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, büyük fabrikalardaki çelik stokları da mevsimsel olarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı zamanda, çelik üreticilerinin karlılığının ağustos ayı sonunda son on yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirttiler.

Biden yönetimi cuma günü, 27 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yüzde 25'lik çelik vergisi de dahil olmak üzere Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yüksek gümrük vergisi artışlarını uygulamaya koydu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,31 ve yüzde 1,55 düşüş kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri zayıfladı. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,35, inşaat demiri yüzde 1,2, filmaşin yüzde 0,77 ve paslanmaz çelik yüzde 0,34 düştü.