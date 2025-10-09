Denizcilik dünyası Bodrum’da buluşuyor

Yerli tekne üreticileri, dünya markalarının Türkiye distribütörleri, brokerlar, charter firmaları ve deniz ekipmanları sağlayıcıları gibi denizcilik dünyasının önde gelen firmaları, 15-19 Ekim 2025 tarihlerinde, Bodrum Limanı’nda deniz üzerinde gerçekleştirilecek olan ‘Bodrum Boat Show’ Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nda buluşacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliği, ED Fuarcılık organizasyonu ile gerçekleştirilecek fuarda 200’den fazla teknenin sergilenmesi, 500’ün üzerinde de markanın katılımı bekleniyor. Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ Denizcilik A.Ş. ise etkinliğe destek verecek. Bodrum’un eşsiz atmosferinde yapılacak olan bu organizasyon denizcilik sektöründen profesyonelleri bir araya getirecek.

Marka değerine büyük katkı

‘Bodrum Boat Show’un, deniz tutkunları ve sektör temsilcileri için büyük bir buluşma noktası olacağını ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Bodrum’un büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek bu etkinlik, Türkiye’nin en önemli fuarları arasında yer alacak.” diye konuştu. Bodrum Boat Show’un bölge için taşıdığı öneme dikkat çeken Dilek Soydan şunları söyledi: “Bodrum, hem doğal güzellikleri hem de turizmdeki güçlü konumuyla Türkiye’nin en değerli destinasyonlarından biri. Bu sebeple, burada yapılacak bir tekne ve denizcilik fuarının, bölgeye büyük bir değer katacağına inanıyoruz. Bodrum Boat Show’un, Türkiye’nin en önemli fuarları arasında yer alacağına eminim. Bu etkinlik, Bodrum’un denizcilik alanındaki marka değerini ulusal ve uluslararası alanda daha da yükseltecektir.”

Ekonomi ve turizmde fuar etkisi

Bodrum Boat Show’un bölge ekonomisi ve turizmi üzerinde büyük etki yaratacağını dile getiren ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, “Bodrum Boat Show, sadece denizcilik sektörünü değil, aynı zamanda bölgenin ekonomisini, turizm sektörünü ve uluslararası bilinirliğini de artıracak büyük bir organizasyon. Bu fuar, bölgedeki turistik çekiciliği daha da pekiştirecek ve uluslararası alanda Bodrum’un tanıtımını önemli ölçüde güçlendirecek.

Aynızamanda, dünya çapındaki sektör profesyonellerinin Bodrum’a olan ilgisini artırarak, bölgenin ekonomik yapısına katkı sağlayacak. Bodrum, bu tür uluslararası etkinliklerle daha fazla ziyaretçi çekecek ve küresel ölçekte tanınan bir denizcilik merkezi haline gelecektir.” dedi.