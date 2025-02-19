Finlandiyalı Gasum’un bio-LNG gemisi Koç’un tersanesinde inşa edilecek

AYSEL YÜCEL

İsveçli Sirius Shipping, Finlandiya devletine ait enerji şirketi Gasum ile yeni bir bio-LNG bunker gemisi için ortaklık kurdu. İki şirketin ortak mülkiyetindeki 7,800 m2’lük gemi, 2027 yılında Gasum’a teslim edilmek üzere Türkiye’deki RMK Marine tersanesinde inşa edilecek.

Denizcilik lojistiğinde emisyonları azaltmak

Gasum’un, kuzeybatı Avrupa’daki LNG ve biyo-LNG hacimlerini güvence altına alma stratejisinin bir parçası olduğunu belirttiği yatırımın tutarı açıklanmadı. Yeni anlaşmayı duyuran Gasum CEO’su Mika Wiljanen, “Armatörler, henüz olgunluğa erişmemiş veya gerekli ölçek veya altyapıya sahip olmayan diğer teknolojileri beklemek yerine, LNG ve biyo- LNG’ye geçmenin denizcilik lojistiğinde emisyonları azaltmanın en iyi yollarından biri olduğunu artık görüyorlar” dedi.

Düşük emisyon teknolojilerine sahip olacak

112,9 m uzunluğundaki Ice Class 1A sınıfındaki gemi, daha az yakıt tüketimi ve hibrit batarya da dahil olmak üzere düşük emisyon teknolojilerine sahip olacak. Ayrıca, geminin diğer gemilerin yakıt tanklarına veya kargo tanklarına soğutma ve ısıtma hizmetleri vermesini sağlayacak 27,7 MW’lık bir gaz yakma ünitesine sahip olacak. RMK Marine, geçtiğimiz haftalarda da yüzde 90’a varan oranda rüzgar enerjisinin itme gücüyle çalışacak ve bu özelliğiyle kendi segmentinde dünyadaki ilk örneklerinden biri olacak ticari yelkenli Ro-Ro gemisi için nihai anlaşmayı imzaladığını duyurmuştu. 2025’te teslim edilmesi planlanan geminin inşası için açılan uluslararası ihaleyi kazanan RMK Marine, Fransız şirket Neoline Armateurs ile 28 Kasım 2022’de sözleşme imzalamıştı.