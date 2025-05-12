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Türk mühendisliğinin gemicilikte küresel başarısı

Çanakkale’de faaliyet gösteren İÇDAŞ Tersanesi, Norveç merkezli Utkilen firması için inşa ettiği dört hibrit kimyasal tanker serisinin 3. gemisi olan Solstraum’u denize indirdi. 6.700 DWT kapasiteli çok yakıtlı hibrit tanker, çevreci teknolojilerle donatılmış yapısıyla dikkat çekiyor. Bu teslimatın yalnızca bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda Türk gemi inşa sanayisinin çevreci dönüşümde ulaştığı teknolojik düzeyin bir göstergesi olduğuna dikkat çekilen İÇDAŞ açıklamasında, "Bugün yalnızca gemi üretmiyoruz, aynı zamanda çevreci deniz taşımacılığının geleceğini inşa ediyoruz." denildi.

Haber Merkezi
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Türk mühendisliğinin gemicilikte küresel başarısı
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Türkiye gemi inşasında çevreci teknolojilerin öncüsü olan İÇDAŞ Tersanesi, çok önemli bir gemi inşasını daha başarıyla tamamladı. Norveçli Utkilen firması için inşa edilen 4 adet 6.700 DWT kapasiteli, çok yakıtlı hibrit kimyasal tanker serisinin üçüncü gemisi olan "Solstraum",  denize indirildi.İÇDAŞ'tan yapılan açıklamada, yeni nesil bir çevreci deniz aracı olarak tasarlanarak Utkilen filosuna katılan Solstraum'un, LNG, biyogaz ve marine diesel gibi farklı yakıtlarla çalışabilen sistemlerin yanı sıra batarya destekli tahrik altyapısına ve limanlarda karadan enerji alımına uygun donanımlara sahip olduğu belirtildi. Geminin bu özellikleri, liman emisyonlarını asgariye indirerek çevreci taşımacılık hedeflerine katkı sağlıyor. Ayrıca geminin optimize edilmiş gövde yapısı bir yandan maksimum yakıt verimliliği sunarken, diğer taraftan LNG altyapısı sayesinde karbon ayak izini önemli ölçüde azaltma kapasitesine sahip olması ile öne çıkıyor.

Türk mühendisliğinin küresel başarısı

Tüm tasarım ve inşa süreçleri İÇDAŞ Tersanesi’nin mühendisliği ile yürütülen hibrit gemilerinin tamamının teslimatının 2025 sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu projenin sadece bir gemi teslimatı değil, aynı zamanda Türk tersaneciliğinin çevreci dönüşümde ulaştığı ileri seviyenin güçlü bir göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, "Utkilen için inşa ettiğimiz ve en az 30 yıl boyunca yüksek verimlilikle çalışacak dayanıklılıkta ve kalitede inşa edilen bu hibrit gemiler, İÇDAŞ olarak yalnızca bugüne değil, geleceği inşa eden teknolojilere de yatırım yaptığımızı ortaya koyuyor. Bu teslimat bir mühendislik başarısı olmasının ötesinde, aynı zamanda Türk gemi inşa sanayisinin çevreci dönüşümde ulaştığı teknolojik düzeyin de bir göstergesi. İÇDAŞ Tersanesi olarak, dünya standartlarında üretim yapan altyapımız, uzman kadromuz ve çevreci yaklaşımlarımızla, Avrupa’nın en çevreci filolarının oluşumuna Türkiye’den katkı sağlıyoruz. Bugün yalnızca gemi üretmiyoruz, aynı zamanda çevreci deniz taşımacılığının geleceğini inşa ediyoruz." denildi.

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